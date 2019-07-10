«Заказ на уничтожение истории»: как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Призывы разрушить мемориал Победы под Прохоровкой в Белгородской области неприемлемы и находятся за гранью понимания, заявили в российском посольстве в Берлине в ответ на публикацию Die Welt. В размещённом немецкой газетой материале журналист назвал битву под Прохоровкой «катастрофическим поражением Красной армии». Специалисты считают, что утверждения автора статьи не основаны на фактах и призваны лишь переписать историю. В Общественной палате РФ намерены привлечь внимание международного сообщества к ситуации и готовят обращение в СБ ООН.

Призывы разрушить мемориал, установленный под Прохоровкой, неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Таким образом дипломат прокомментировал материал в газете Die Welt, автор которого призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле.

«С возмущением и недоумением восприняли публикацию в издании Die Welt от 9 июля. В ней предпринята попытка представить танковое сражение под Прохоровкой в июле 1943 года, ставшее одним из важнейших эпизодов Второй мировой войны и непосредственно повлиявшее на её дальнейший ход, в качестве «катастрофического поражения» Красной армии», — цитирует ТАСС дипломата.

Призывы разрушить мемориал «неприемлемы и находятся за гранью нашего понимания», сказал Нечаев.

«Про события тех лет историками и учёными написаны многие тома, подкреплённые многочисленными свидетельствами и архивными материалами. Эти факты ни у кого, в том числе в историческом сообществе Германии, сомнений никогда не вызывали и не вызывают», — указал он.

Ранее немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф выразил мнение, что следует снести Памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году. Статью под авторством Келлерхоффа опубликовала газета Die Welt.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесён. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — написал он.

Также по теме На волне отрицания: зачем Deutsche Welle пытается пересмотреть итоги битвы на Курской дуге К 75-й годовщине битвы на Курской дуге немецкое издание Deutsche Welle выпустило статью, в которой попыталось «развенчать главные...

По информации журналиста, в сражении под Прохоровкой принимали участие 186 немецких танков против 672 советских. Автор статьи привёл данные, согласно которым Красная армия якобы потеряла около 235 боевых машин, а вермахт — лишь пять.

Отметим, что в августе 2018 года к 75-й годовщине битвы на Курской дуге немецкое издание Deutsche Welle выпустило статью, в которой попыталось «развенчать главные мифы» об одном из важнейших эпизодов Второй мировой войны.

В материал DW опирался на высказывания немецких и британских историков-ревизионистов. В тексте говорилось, что в битве под Прохоровкой советские войска «потерпели сокрушительное поражение».

Напомним, 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошёл самый масштабный в истории встречный танковый бой. По разным оценкам, с обеих сторон в нём участвовало от 1200 до 1500 танков, причём силы были примерно равны (до 800 советских танков против 700 немецких). За полдня было подбито около 700 танков с обеих сторон.

Публикацию в Die Welt также прокомментировали специалисты. Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил мнение, что инцидент следует отнести к попыткам переписать историю.

«Данное заявление является одним небольшим, но очень показательным элементом той огромной работы по фальсификации истории, которая ведётся на Западе... Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией», — заявил историк.

Шаповалов подчеркнул, что всё более открыто те или иные немецкие общественные и политические деятели пытаются пересмотреть итоги войны, расставить иные акценты.

Эксперт отметил, что такие заявления не связаны с реальной исторической картиной и направлены на информационную дискредитацию победы СССР.

«Курская битва и ключевой эпизод этой битвы — танковое сражение под Прохоровкой — является переломным этапом Великой Отечественной войны. В рамках Курской битвы фашистская Германия окончательно лишилась инициативы во Второй мировой войне, после чего началось тотальное отступление немецких войск», — добавил Шаповалов.

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В московском Музее Победы выводы немецкого журналиста назвали абсурдом. Как заявил учёный секретарь учреждения Валерий Коннов, речь идёт о политическом заказе.

«Заявление немецкого журналиста не имеет к исторической науке никакого отношения. Это политический заказ на уничтожение нашей истории, памяти о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны», — приводит его слова РИА Новости.

Требование снести памятник, «ссылаясь на какие-то мифические данные», неприемлемо, отметил Коннов.

Общественная палата РФ намерена обратиться в Совет Безопасности ООН. Представители организации назвали материал Die Welt «очередным фактом фальсификации истории» и напомнили о принятой ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

«Более 130 государств её поддержали, потому что осознают, что фальсификация истории ведёт к возрождению экстремистских идеологий, к ксенофобии и нетерпимости, к развязыванию конфликтов», — заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Подобные высказывания недопустимы, добавила она. По её словам, европейское и международное сообщество должно давать подобным заявлениям «жесткую бескомпромиссную оценку».

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что «инсинуации в европейской прессе» по поводу Второй мировой войны были и будут продолжаться. По его словам, по мере приближения юбилея Победы ситуация будет обостряться.

«Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе», — приводит ТАСС слова министра.

Вместе с тем в Германии считают, что тема не получит большого резонанса в стране. Такое мнение высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт. Как сообщает телеканал 360, парламентарий назвал «рассуждения» Die Welt «фейковым вбросом с непонятным смыслом».

«Какая разница сейчас, сколько и с какой стороны было единиц техники, солдат, погибших? Сути это не меняет. Были захватчики и были защитники. И результаты мы все знаем», — сказал немецкий депутат.

Хердт добавил, что текст о битве под Прохоровкой может быть попыткой отвлечь внимание немцев от других проблем.

«У нас многие пытаются историю забыть, — цитирует депутата телеканал. — В стране сейчас другие очень серьёзные проблемы. И отвлечь внимание от них с помощью этих ревизионистских якобы исследований невозможно. Попытка глупая, никому не нужная».