Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

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Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
  • РИА Новости

«Это не вполне этичное заявление. На самом деле, большинство немцев понимает, что с такими заявлениями выступать не стоит: на протяжении десятилетий после Второй мировой войны они крайне аккуратно говорили о её событиях», — сказал он.

Сванидзе считает, что Келлерхофф — «далеко не самый умный немецкий журналист».

«На мой взгляд, итог битвы на Курской дуге абсолютно очевиден и замечателен для советских войск. А если говорить о конкретном сражении под Прохоровкой, то историкам нужно всё тщательно изучить и прийти к чётким выводам, не политизируя эту тему», — добавил Сванидзе.

Ранее Келлерхофф выразил мнение, что нужно снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку там «не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения».

Позицию журналиста прокомментировал RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. 

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