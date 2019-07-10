Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

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Кирилл Горшенин
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
  • Монумент Победы на Прохоровском поле
  • РИА Новости
  • © Юрий Кавер

«Данное заявление является одним небольшим, но очень показательным элементом той огромной работы по фальсификации истории, которая ведётся на Западе... Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией», — заявил историк.

В последнее время в Германии появляются ростки реваншизма, заметил эксперт. Он подчеркнул, что всё более открыто те или иные немецкие общественные и политические деятели пытаются пересмотреть итоги войны, расставить иные акценты.

Эксперт отметил, что такие заявления не связаны с реальной исторической картиной и направлены на информационную дискредитацию победы СССР.

«Курская битва и ключевой эпизод этой битвы — танковое сражение под Прохоровкой — является переломным этапом Великой Отечественной войны. В рамках Курской битвы фашистская Германия окончательно лишилась инициативы во Второй мировой войне, после чего началось тотальное отступление немецких войск», — добавил Шаповалов.

Ранее Келлерхофф выразил мнение, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году, потому что там «не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения».

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