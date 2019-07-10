Журналист из ФРГ призвал к сносу памятника погибшим в бою под Прохоровкой

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Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф считает, что необходимо снести Памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году. Такое мнение он выразил в своей статье, опубликованной в газете Die Welt.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесён. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — написал он.

По мнению журналиста, в сражении под Прохоровкой принимали участие 186 немецких танков против 672 советских. При этом Келлерхофф отметил, что Красная армия якобы потеряла около 235 боевых машин, а вермахт всего пять.

В августе 2018 года к 75-й годовщине битвы на Курской дуге немецкое издание Deutsche Welle выпустило статью, в которой попыталось «развенчать главные мифы» об одном из важнейших эпизодов Второй мировой войны.

12 июля под Прохоровкой произошёл самый масштабный в истории встречный танковый бой. По разным оценкам, с обеих сторон в нём участвовало от 1200 до 1500 танков. Силы были примерно равны (до 800 советских танков против 700 немецких). При этом за полдня было подбито около 700 танков с обеих сторон.

Подробнее — в материале RT

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