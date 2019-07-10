Посол России в ФРГ возмущён призывом журналиста снести памятник Победы

Призывы разрушить мемориал, установленный под Прохоровкой, неприемлемы, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя статью газеты Die Welt, автор которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле.

«С возмущением и недоумением восприняли публикацию в издании Die Welt от 9 июля. В ней предпринята попытка представить танковое сражение под Прохоровкой в июле 1943 года, ставшее одним из важнейших эпизодов Второй мировой войны и непосредственно повлиявшее на её дальнейший ход, в качестве «катастрофического поражения» Красной армии», — цитирует ТАСС дипломата.

Как отметил Нечаев, «неприемлемы и находятся за гранью нашего понимания» находящиеся в публикации призывы разрушить мемориал, посвящённый памяти погибших.

«Про события тех лет историками и учёными написаны многие тома, подкреплённые многочисленными свидетельствами и архивными материалами. Эти факты ни у кого, в том числе в историческом сообществе Германии, сомнений никогда не вызывали и не вызывают», — указал он.

Ранее журналист из ФРГ призвал снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку там «не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения». Его призыв прокомментировал Николай Сванидзе.

Эксперт Михаил Моисеев в беседе с НСН отметил, что немыслимо бросать тень на Великую Победу.