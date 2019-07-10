В Госдуме прокомментировали призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

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Депутат Госдумы Алексей Диденко в беседе с URA.RU прокомментировал слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
В Госдуме прокомментировали призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
  • Reuters

Диденко заявил, что считает это частным мнением, которое не будет поддержано в Германии ни политиками, ни экспертным сообществом, ни другими журналистами.

«В Германии большинство населения помнит о подвиге советского народа и осуждает действия нацистов», — сказал он.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в беседе с НСН отметил, что немыслимо даже бросать тень на Великую Победу.

«Прохоровское поле — это поле ратной славы России», — добавил он.

Ранее замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова Келлерхоффа.

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