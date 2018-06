«Процесс интеграции уже невозможен»: как послевоенная политика Великобритании привела к миграционному кризису

22 июня 1948 года в порту Тилбери высадились жители Ямайки, прибывшие в Великобританию на судне «Эмпайр Виндраш». Это поколение приезжих было названо в честь перевозившего их корабля, а само событие стало отправной точкой для современной миграции в Соединённое Королевство. Однако процесс, начавшийся 70 лет назад, со временем вышел из-под контроля британских властей, отмечают эксперты. Массовый наплыв переселенцев не только изменил этнокультурный состав населения страны, но и привёл к серьёзным социально-политическим проблемам. Сможет ли Лондон найти выход из миграционного тупика, выяснял RT.

Судно «Эмпайр Виндраш» было спущено на воду в 1930 году в Германии. Изначально оно называлось «Монте Роза» и предназначалось для переправки европейских иммигрантов в Латинскую Америку, но затем было переделано в круизный лайнер, а в годы Второй мировой войны — в плавучую казарму и госпиталь. В 1945 году Германия передала судно Великобритании в качестве репарации. Ещё через пару лет корабль получил новое имя, под которым и вошёл в историю.

Поколение Windrush

В 1948 году «Эмпайр Виндраш» (Empire Windrush) зашёл на Ямайку, чтобы доставить домой находившихся на острове британских военнослужащих. При этом на судне оставалось ещё много свободных мест, а на Ямайке уже распространились слухи о том, что скоро будет принят новый закон о гражданстве. Этот документ вводил особый статус — гражданина Соединённого Королевства и колоний (Citizen of the United Kingdom and Colonies — CUKC), который позволял жителям заморских владений Лондона переехать в метрополию. Поэтому сотни обитателей островов Карибского моря, недолго думая, купили билет на «Эмпайр Виндраш».

«После Второй мировой войны в Британии не хватало рабочих рук, и поэтому было принято решение привлекать жителей колоний. Британское общество этому не сопротивлялось — решение выглядело логичным», — рассказала в интервью RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук Елена Ананьева.

По мнению экспертов, то, что первые переселенцы прибыли в Великобританию именно с Ямайки, было своего рода закономерностью.

«Карибские острова были тесно связаны с метрополией. На них практически не осталось коренного населения, их жители приехали или были завезены из Восточного полушария. Им была близка английская культура, а сама Британия для них являлась далёкой большой родиной. От Британской империи они себя не отделяли», — рассказал в беседе с RT писатель и американист Михаил Белят.

22 июня 1948 года с «Эмпайр Виндраш» на британскую землю высадились 1027 пассажиров, из которых 492 были иммигрантами из Вест-Индии. А 1 января 1949 года закон о гражданстве Великобритании официально вступил в силу.

Западное «воспитание»

Вскоре за пассажирами «Эмпайр Виндраш» последовали другие мигранты — преимущественно из Вест-Индии и Южной Азии. В 1961 году на Британских островах проживали уже 100 тыс. выходцев с Индийского субконтинента, а через 10 лет — порядка 500 тыс. Причём на первых порах особых проблем с устройством мигрантов в Соединённом Королевстве не было.

«Изначально приезжие были нацелены на то, чтобы полностью воспринять культуру принимающей страны. Затем иммигранты в большей степени ориентировались на заработок», — рассказала Ананьева.

Когда послевоенная миграция только начиналась, в Британии были уверены, что западное общество способно перекроить по своим лекалам представителей других культур, считает директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

«Выходцев из Африки и Азии хотели воспитывать в западной культурной традиции и делать из них людей Запада», — отметил Коровин в разговоре с RT.

К тому же в первой половине 1960-х годов в стране набирала обороты научно-техническая революция, формировался крупный банковский сектор. Экономика требовала квалифицированных кадров, и официальный Лондон ввёл в 1962, 1968 годах, а также в начале 1980-х ряд ограничительных мер, направленных на то, чтобы уменьшить поток желающих из Южной Азии и Африки жить и работать в Королевстве. Ведь в 1970-е годы в Британии проживали уже около 1,5 млн иммигрантов из стран Содружества. Впрочем, первым переселенцам из так называемого поколения Windrush в 1971 году Лондон предоставил неограниченный вид на жительство.

При этом попытки ассимилировать приезжих не увенчались успехом. «Дети иммигрантов оказались в пустоте: они утратили связь со своей исторической родиной, но в то же самое время не чувствовали, что им рады в Великобритании», — подчеркнула в беседе с RT Ананьева.

Валерий Коровин отметил, что значительная часть мигрантов по приезду в Соединённое Королевство практически сразу же замыкалась в анклавах, созданных их соотечественниками.

Эксперты отмечают, что в 1970—1980-е годы британские власти на местном уровне попытались проводить политику мультикультурализма. И поначалу эта инициатива казалась успешной.

Как отмечает кандидат исторических наук Алексей Карпов в своей статье «Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма», в 1970-е годы, когда естественный прирост коренного населения Великобритании стал практически нулевым, численность тех, кто проживал на Британских островах, росла исключительно за счёт мигрантов, которые жили по своим традициям.

«Приезжие по большому счёту жили в своём мире, многие из них совершенно не нуждались в какой-либо культурной интеграции в тот социум, в котором они жили», — отметил Коровин.

Пик политики мультикультурализма в Британии пришёлся на конец 1990-х — начало 2000-х годов. Однако теракты в лондонском метро, которые в 2005 году совершили потомки иммигрантов, родившиеся в Великобритании, вызвали острую дискуссию в обществе относительно того, как нужно «встраивать» в общество приезжих и их детей.

«Политика мультикультурализма позволяла этническим группам замкнуто жить в своих общинах. Но в 2011 году премьер-министр Великобритании заявил о её провале», — напомнила Ананьева.

«Процесс интеграции провести уже невозможно»

По состоянию на 2011 год около 87% населения Соединённого Королевства были светлокожими. Однако демографическая ситуация в Лондоне выглядела к этому времени уже совсем по-другому. В столице проживало всего 45% светлокожих британцев и 14% светлокожих выходцев из других стран. Свыше 18% населения Лондона составляли приезжие из Азии, более 13% — из Африки.

Эксперты отмечают, что существовавшая десятилетиями в Великобритании модель межэтнических взаимоотношений породила ряд серьёзных проблем. Эту точку зрения отчасти подтверждают публикации в британской прессе за последние несколько лет. Речь идёт о преступлениях против британских граждан и, в частности, детей. В ряде небольших городов Соединённого Королевства, таких как Ротерем и Телфорд, представители пакистанских диаспор совершали акты насилия в отношении несовершеннолетних.

Местные власти и полиция в комментариях прессе подчёркивают, что «боялись прослыть расистами» и поэтому годами никак не реагировали на происходящее. Даже после того, как в стране разразился грандиозный скандал, на скамье подсудимых оказалась лишь часть фигурантов этих дел.

«Процесс интеграции иммигрантов в Великобритании провести уже невозможно. Их для этого слишком много. Более того, начался процесс обратной ассимиляции. Некоторые британцы примеряют на себя идентичность приезжих народов», — отметил в интервью RT Валерий Коровин.

С целью реабилитироваться в глазах общества британские силовики разработали «антимигрантскую» схему действий. Так, BBC и The Guardian писали, что у МВД Великобритании существовала формальная база данных по высылке мигрантов за пределы Соединённого Королевства. Однако депортация грозила не преступникам, а добропорядочным ямайским пенсионерам, представителям того самого поколения Windrush.

Дело в том, что британское Министерство внутренних дел ещё в 2010 году уничтожило документы, на основании которых выходцы из Вест-Индии были легализованы на территории Великобритании, в результате чего появилась возможность записать в нелегалы практически любого приезжего. Разгорелся очередной скандал, в результате которого министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд была вынуждена уйти в отставку.

При этом привлечь к ответственности иммигрантов, нарушивших закон, сегодня в Соединённом Королевстве весьма проблематично. По словам Валерия Коровина, этнические анклавы уже давно превратились в мощные политические субъекты.

«Общественно-политическое положение выходцев из бывших британских колоний на территории Соединённого Королевства постоянно укрепляется. За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить о том, что Садик Хан, выходец из семьи пакистанских иммигрантов, в 2016 году стал мэром Лондона», — заявила в беседе с RT старший научный сотрудник РИСИ, кандидат политических наук Анна Виловатых.

В 1998 году в честь 50-летия со дня начала современной иммиграции в Соединённое Королевство одна из лондонских площадей была переименована в Виндраш. Макет корабля использовался на церемонии открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне. Современные британцы осознают, что выходцы из бывших колоний внесли огромный вклад в развитие их страны, но при этом тот образ жизни, который мигранты ведут сегодня, не устраивает коренных жителей Британских островов.

«Решения у этой проблемы нет. Пока что официальный Лондон идёт по самому простому пути — ограничивает въезд для новых мигрантов», — заключила Ананьева.