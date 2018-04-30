«Миграционная система должна быть справедливой»: главой МВД Великобритании назначен Саджид Джавид

В Великобритании назначен новый министр внутренних дел. Им стал Саджид Джавид, который ранее занимал должность министра по делам местных общин. Это первый представитель этнического меньшинства на посту главы МВД. Перестановки в британском правительстве начались после отставки предыдущего руководителя ведомства Эмбер Радд. Причиной её ухода стал скандал вокруг программы по депортации нелегальных мигрантов.

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, выходец из семьи пакистанских иммигрантов, который ранее возглавлял Министерство по делам общин и местного самоуправления страны.

Джавид назвал своей основной задачей обеспечение безопасности британских граждан.

«Мой главный приоритет — обеспечить такую работу МВД, чтобы британские граждане были в безопасности. Это огромная ответственность, и я отношусь к этому со всей серьёзностью», — сказал он, выступая у здания Хоум Офиса после вступления в должность.

Он также пообещал проводить справедливую миграционную политику.

«Одна из срочных задач — обеспечить справедливое рассмотрение дел поколения Windrush... Миграционная система должна быть справедливой, с людьми следует обходиться уважительно», — заявил новый министр внутренних дел.

Данное назначение, а также ряд других перестановок в британском кабмине последовали после отставки бывшей главы МВД Эмбер Радд.

Корабль Windrush

globallookpress.com

© Daily Herald Archive/NMeM

Что привело к отставке Радд

Уход Радд с должности стал следствием иммиграционного скандала вокруг так называемого поколения Windrush. Это выходцы из Африки и с Карибских островов, которых Великобритания приглашала после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Корабль, в 1948 году доставивший в страну первую группу мигрантов (492 человека), носил название «Виндраш».

Газета The Guardian опубликовала свидетельства того, что МВД Великобритании устанавливало целевые показатели числа депортации мигрантов из поколения Windrush.

Выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в страну с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно оставаться в Великобритании. По информации издания, после ужесточения законодательства в 2012 году им стали угрожать депортацией при отсутствии документов на право постоянного проживания в стране. Некоторые были вынуждены уехать, поскольку теряли работу и право на медицинское обслуживание.

Сначала Радд отрицала существование каких-либо целевых показателей по вывозу мигрантов из страны. А спустя несколько дней она заявила, что просто не знала о существовании программы по депортации, и извинилась за дезинформирование палаты общин.

«Я признаю, что должна была знать об этом и не знала. Я не видела попавший в СМИ документ, хотя в мой офис была направлена его копия, как и многих документов. Как министр внутренних дел, я буду работать над тем, чтобы наша политика в сфере миграции была справедливой и человечной», — заявила она.

Однако позднее министр приняла решение подать в отставку.

«Я посчитала необходимым сделать это, поскольку непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению из страны нелегальных мигрантов», — говорится в письме Эмбер Радд к премьеру Великобритании Терезе Мэй.

В понедельник, 30 апреля, канцелярия главы правительства объявила о назначении нового руководителя Хоум Офиса. Им стал министр по делам местных общин Саджид Джавид. Его место занял министр по вопросам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

Кроме того, министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт в дополнение к своему посту получила должность министра по вопросам женщин и равенства, которую занимала Радд.

Эмбер Радд

Reuters

Кто такой Саджид Джавид

Саджид Джавид стал первым главой МВД Соединённого Королевства из числа представителей этнического меньшинства.

Он родился в 1969 году в Рочдейле в семье водителя автобуса, иммигрировавшего в Великобританию из Пакистана.

В 1991 году он окончил Эксетерский университет, где изучал экономику и политику. Долгое время занимался бизнесом, работал в банковской сфере. В частности, Джавид успел поработать в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а в 2004 году стал управляющим директором в лондонском офисе Deutsche Bank.

В 2010 году его выбрали членом парламента от Консервативной партии. В последующие годы он работал замминистра финансов, министром по вопросам равенства, министром культуры, министром по делам бизнеса и инноваций. С 2016 года Саджид Джавид занимал должность министра по делам местных общин.

Он относится к умеренным евроскептикам и выступает за сохранение экономических связей с Евросоюзом.

Джавид женат, у него четверо детей.