СМИ: Глава МВД Великобритании назвала причины своей отставки
«Я посчитала необходимым сделать это, поскольку непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению из страны нелегальных иммигрантов...», — говорится в тексте.
По словам Мэй, она была сильно огорчена, прочитав письмо.
Ранее СМИ сообщали, что на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, Радд приняла решение подать в отставку.