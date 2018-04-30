СМИ: Глава МВД Великобритании назвала причины своей отставки

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в письме премьер-министру страны Терезе Мэй назвала причины своей отставки. Об этом сообщает The Independent.

«Я посчитала необходимым сделать это, поскольку непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению из страны нелегальных иммигрантов...», — говорится в тексте.

По словам Мэй, она была сильно огорчена, прочитав письмо.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, Радд приняла решение подать в отставку.