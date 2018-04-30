СМИ: Глава британского МВД подала в отставку

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Глава Министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на офис премьер-министра.

Отмечается, что причиной ухода министра с поста мог стать скандал вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, которых после Второй мировой войны приглашали в Великобританию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Как сообщали некоторые британские СМИ, в распоряжении журналистов оказались документы ведомства, якобы свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели депортации мигрантов, так как, вероятно, рассматривало их в качестве нелегалов.

Радд данную информацию опровергала, подчёркивая, что ничего не знала о существовании подобных материалов.

По данным телеканала, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила прошение Радд.

 

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