Полёты во сне: насколько эффективен метод погружения космонавтов в «спячку»

Российские учёные приступили к созданию препарата для погружения космонавтов в «спячку» во время долгих межпланетных полётов. Об этом заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Анатолий Ковтун. По мнению экспертов, подобный подход позволит сэкономить на потребностях космонавтов в кислороде и питании. Однако медики отмечают, что процесс «спячки» может негативно сказаться на нервной деятельности человека и решение этой проблемы пока находится на начальном этапе. О перспективах нового метода — в материале RT.

Космический сон

Российские учёные приступили к созданию препаратов, которые смогут вводить космонавтов в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное зимней спячке у медведей. Об этом заявил РИА Новости руководитель проектной группы направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Анатолий Ковтун.

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Разрабатываемый для погружения космонавтов в «спячку» препарат будет использоваться во время долгих межпланетных полётов.

«Достигнуть далёких космических пространств возможно, лишь уменьшив потребление кислорода и сократив расход ресурсов энергообеспечения организма космонавтов», — сказал Ковтун.

Исследователи уже испытали препарат на лабораторных животных. Их погружали в гипобиотическое состояние на определённое время с помощью разработанных в ФПИ препаратов. На шесть суток у подопытных замедлились все биохимические процессы в организме: снизилась температура тела, замедлились кровоток и частота сердечных сокращений, органы и ткани стали потреблять значительно меньше кислорода. После прекращения действия вещества организм животного вернулся в обычное состояние спустя 10—24 часов.

Безопасный анабиоз

Медики давно изучают процесс погружения человека в состояние анабиоза. Однако, по мнению специалистов, оценивать безопасность предложенного учёными ФПИ метода пока рано.

«Любая медицинская технология и лекарственный препарат требуют всестороннего изучения сначала в лаборатории, затем на добровольцах. Отдельные методы анабиоза мы уже сейчас применяем на практике. Например, понижение температуры тела используется в хирургии, что даёт врачам больше времени для выполнения сложных операций. В ходе таких манипуляций кровь охлаждается и человек попадает в состояние клинической смерти, но при этом все его функции сохраняются. После этого пациента «отогревают» и он возвращается в привычное состояние», — рассказал в беседе с RT доктор биологических наук, профессор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Члены экипажа засыпают на борту космического корабля «Дискавери»

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Также эксперт отметил, что множество подобных исследований проводится с животными. Например, учёные успешно возвращали к жизни искусственно замороженных лягушек.

«Но проблема в том, что у человека гораздо более сложный организм. И самый главный вопрос, связанный с анабиозом, не физиологический, когда надо сохранить тело. Гораздо труднее сохранить высшую нервную деятельность (сознание и память человека). Развитие подходов для погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние находится лишь на начальном этапе. Но это очень важное направление и для космонавтики, и для медицины, которое необходимо исследовать дальше», — подытожил Ризванов.

Трудности дальних полётов

По мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, человечество стремится летать всё дальше, осваивая новые планеты, поэтому технология гипобиоза станет очень перспективной.

«Если трёхдневный полёт до Луны никаких трудностей у космонавтов не вызывает, то полёт в течение полугода до Марса может быть сложно перенести с психологической точки зрения, и тогда космонавтов лучше погрузить в «спячку». Кроме того, таким способом можно будет и сэкономить на потребностях космонавтов в кислороде и питании», — сообщил в беседе с RT Виталий Егоров.

При этом эксперт отметил, что полностью доверить машине жизнь человека нельзя. Если несколько космонавтов будут спать, то как минимум один медик должен за ними наблюдать.

«В целом, если технология синтетического гипобиоза будет освоена, то в космонавтике она, безусловно, найдёт применение. Однако её нельзя будет применить для всех членов экипажа, кто-то должен бодрствовать», — подчеркнул Егоров.

Эксперт добавил, что технология анабиоза пригодится при полётах, которые длятся более полугода. Однако осуществить такие дальние экспедиции пока невозможно. Препятствует долгосрочным путешествиям, по мнению Егорова, губительное воздействие космической радиации.

«Например, до Юпитера при тех технологиях и кораблях, которыми мы владеем сейчас, долететь невозможно. Высокие уровни галактической радиации повредят обшивку корабля и пагубно скажутся на здоровье космонавтов», — подытожил Егоров.