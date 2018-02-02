Мужская работа: выход россиян Мисуркина и Шкаплерова в открытый космос

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RT
Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос в рамках программы экспедиции МКС-54. Россияне выполнят работы по демонтажу выводимого из эксплуатации приёмного устройства и установке нового модуля широкополосной системы связи. Он позволит обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения. В открытом космосе Мисуркин и Шкаплеров проведут около семи часов. RT ведёт прямую трансляцию.

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