Мужская работа: выход россиян Мисуркина и Шкаплерова в открытый космос

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос в рамках программы экспедиции МКС-54. Россияне выполнят работы по демонтажу выводимого из эксплуатации приёмного устройства и установке нового модуля широкополосной системы связи. Он позволит обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения. В открытом космосе Мисуркин и Шкаплеров проведут около семи часов. RT ведёт прямую трансляцию.