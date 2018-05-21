Российские учёные работают над погружением космонавтов в «спячку» для межпланетных полётов

Российские учёные работают над созданием препарата для погружения космонавтов в «спячку» для долгих межпланетных полётов, об этом рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

«Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далёких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма космонавтов», — цитирует Ковтуна РИА Новости.

Он отметил, что цель проекта заключается в создании фармакологических препаратов, которые смогут вводить человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки у медведей.

Учёный отметил, что во время опытов над лабораторными животными было выяснено, что с помощью соответствующих препаратов снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, уменьшается потребление органами и тканями кислорода в связи с замедлением биохимических процессов в организме.

Ранее СМИ сообщали, что российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion, по предварительным прогнозам, в 2024 году.