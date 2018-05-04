Источник: российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском корабле

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Российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion, по предварительным прогнозам, в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что целью россиянина, вероятно, станет участие в мероприятиях по монтажу российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, строительство которой, по данным агентства, может начаться в 2022 году.

В середине апреля текущего года в американском Хьюстоне прошла международная встреча, посвящённая обсуждению данного проекта.

«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полёта одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские учёные намерены оснастить космическую станцию «Луна-27» высокочувствительным прибором для измерения температуры грунта на Южном полюсе Луны.

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