Выйти победителем: как космонавты учатся выживать после приземления

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Королёве проходит тренировка по «зимнему выживанию» международного экипажа, который должен отправиться на МКС через полгода. Россияне Андрей Борисенко, Николай Чуб и американка Кристина Кук второй день ночуют в подмосковном лесу. По легенде, они приземлились в средней полосе России и должны продержаться трое суток до прибытия поисково-спасательного отряда. О способах выживания космонавтов в различных природных условиях — в материале RT.

В подмосковном Королёве проходит практическая стадия подготовки космонавтов к выживанию в условиях суровой русской зимы. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, герой России Павел Власов.

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В тренировке участвуют бортинженер Андрей Борисенко, начинающий космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Кристин Кук. Согласно сценарию, после полугода работы на МКС международный экипаж в спускаемом аппарате (капсуле) приземлился в средней полосе России. Космонавтам необходимо продержаться трое суток, ожидая эвакуации вертолётом спасателей.

«Это полномасштабная подготовка по выживанию в условно-безлюдной местности. Она нужна, чтобы после многодневного космического полёта благополучно его завершить, сохранив свою жизнь, благодаря полученным навыкам по противостоянию стихии. В данном случае это лесисто-болотистая местность средней полосы России», — заявил Власов.

Руководитель ЦПК обратил внимание, что современные технологии позволяют почти полностью исключить приземление экипажа вдалеке от запланированной точки. Однако отметил, что профессиональный космонавт должен быть готов встретиться лицом к лицу со стихией, выйдя победителем из этой схватки.

Аварийный запас

Начальник отдела подготовки космонавтов к экстремальным факторам космического полёта Анатолий Забрусков рассказал журналистам, что выжить экипажу в условиях безлюдной местности помогает множество приспособлений, которые находятся в спускаемом аппарате.

В частности, капсула космонавтов содержит полётный комбинезон (свитер, куртка и лёгкий комбинезон зелёного цвета), теплозащитный комбинезон (согревает космонавта при -50 °C), специальную обувь, гидрокомбинезон (используется при спуске на воду), плавательные средства «Нева» и три блока носимого аварийного запаса (НАЗ), в который входят предметы первой необходимости.

Выбор комбинезона зависит от сезона, когда космонавты должны вернуться на Землю. Вещи, спасательные средства и блоки НАЗ уложены в туго свёрнутые непромокающие оранжевые мешки. Объём капсулы, где, как правило, располагаются три космонавта, невелик. Поэтому всё необходимое для выживания уложено очень плотно.

Блоки носимого аварийного запаса (НАЗ)

© RT

Ранее в комплект космонавта был включён трёхствольный пистолет ТП-82. Оружие предназначено для охоты, защиты от диких зверей и подачи световых сигналов. Однако с принятием закона о создании Росгвардии (2016), к которой перешла функция контроля за оборотом огнестрельного оружия, ТП-82 перестали включать в НАЗ.

Забрусков сообщил, что в настоящее время происходит «утряска» правовых аспектов, и выразил надежду, что пистолет вернётся на вооружение экипажа. По его мнению, с ТП-82 «всегда спокойнее». Несмотря на отсутствие пистолета, космонавты не остаются безоружными. В НАЗ входят рыболовные снасти и мачете. Основной защитой от диких зверей являются огонь и сигнальные файеры.

Быть готовым

После приземления космонавты освобождаются от ремней безопасности и переодеваются, не открывая люк аппарата. Это непростая задача, учитывая тесное пространство капсулы (диаметр около 2,3 м). Однако, как уверяют сами космонавты, снять скафандр и надеть зимний комбинезон вполне реально, если приноровиться. Техника переодевания в узкой капсуле отрабатывается с такой же регулярностью, как и остальные упражнения.

Спускаемый аппарат

© RT

Космонавты покидают капсулу, прихватив с собой НАЗ и радиостанцию. В зависимости от условий окружающей территории они находят безопасное место для сооружения временного лагеря. Экипаж старается выбрать площадку неподалёку от спускаемого аппарата и наиболее удобную для приземления вертолёта.

Однако космонавтам далеко не всегда приходится покидать капсулу.

В случае приводнения экипажу рекомендуется оставаться в аппарате и ожидать помощи, пока работают системы жизнеобеспечения, так как при открытии люка в капсулу может попасть вода (это самый неблагоприятный вариант развития событий наряду с течью в аппарате).

Также космонавты могут не выходить из капсулы, если их приземление заметила поисково-спасательная группа, а системы жизнеобеспечения не были повреждены. Так и происходит в подавляющем большинстве случаев. Однако правила безопасности обязывают экипаж быть готовым к реагированию на любую экстремальную ситуацию.

Правила выживания

Космонавтам проще всего продержаться в лесистой местности. Лес изобилует «стройматериалами» для сооружения односкатного укрытия и разведения костра. Кроме того, в НАЗ входят некоторые элементы конструкции, облегчающие космонавтам работу.

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«Односкатный шалаш строится из подручных средств и того, что есть у нас в НАЗе. Мы используем стволы деревьев, лапник, стропы для крепления каркаса, медицинскую накидку (изотермическое спасательное покрывало), которая позволяет сохранять тепло, исходящее от костра», — рассказал журналистам Борисенко.

Ночью в импровизированном лагере вахту несёт один из членов экипажа. Дежурный следит за окружающей обстановкой, занимается поддержанием огня и смотрит, чтобы спящие товарищи случайно не задели пламя или, наоборот, не легли слишком далеко от огня.

Кстати, костёр космонавты (особенно в зимнее время) чаще всего разводят с помощью специальных файеров, спички являются запасным инструментом, хотя космонавтов учат разводить огонь любыми способами и в условиях сырой погоды.

Космонавтам не стоит беспокоиться по поводу еды и воды. НАЗ включает комплекс трёхразового питания (творог, чернослив, галеты, шоколад) на трое суток и бочонок с водой ёмкостью шесть литров на каждого человека. Питание сублимированное, в связи с этим потребление еды требует изрядного количества воды. Однако в пустыне космонавтам рекомендуется сократить потребление пищи из-за необходимости экономить воду.

«В лесу выжить относительно легко. Главное — поддерживать огонь, чтобы не замёрзнуть. Труднее всего в пустыне и степи. Открытая ветрам местность, палящее солнце и, как следствие, жажда — страшные враги космонавтов. В такой ситуации сооружается навес с использованием строп и парашюта. Потребление воды строго дозированное», — отметил начальник управления экстремальных видов подготовки космонавтов Юрий Онуфриенко.

Руководящий состав Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

© RT

По словам Забрускова, ещё одной крайне неблагоприятной средой для экипажа является море. Приводнение происходит редко, однако космонавтов всё равно учат отрабатывать действия при эвакуации из капсулы. Если приводнение произошло в холодное время года, то члены экипажа надевают теплозащитный комбинезон, а сверху — гидрокостюм.

«Самое опасное, если капсула дала течь. В таких ситуациях времени на переодевание нет. Космонавт набрасывает на себя обычный спасательный жилет и старается прихватить НАЗ. Также мы отрабатываем эвакуацию на воде с использованием специального плота. Однако хочу отметить, что это совершенно исключительный инцидент. Если аппарат не повреждён, то экипаж должен просто ждать спасателей», — пояснил Забрусков.

В одной лодке

Довольно часто в преимущественно мужском коллективе космонавтов оказывается представительница прекрасного пола. В этот раз вместе с русскими космонавтами на орбиту отправится Кристина Кук. Американка успела подтянуть русский язык, а её товарищи из России — английский.

Борисенко и Чуб утверждают, что в космосе и на Земле не делается поправок на присутствие девушек, но профессия обязывает командира учитывать физиологические и психологические особенности членов экипажа. Кто сильнее, тому приходится выполнять более тяжёлую физическую работу.

Андрей Борисенко и Николай Чуб занимаются заготовкой дров

© RT

«Я не сказал бы, что нам нужно притираться друг к другу. Суть тренировок по выживанию и взаимодействию сводится к чёткой командной работе, которая предполагает взаимовыручку и взаимодополняемость. Не думаю, что многое зависит от командира. Все находятся в одной лодке, следуют инструкциям и прекрасно понимают, что нужно делать», — пояснил Чуб.

В свою очередь, Борисенко отметил, что свободного времени для общения практически не остаётся. «Мы постоянно заняты поддержанием огня, заготовкой дров на ночь, приготовлением пищи. Поэтому у нас нет необходимости делать упражнения, чтобы не замёрзнуть. Если выдаются минуты — общаемся, но в основном по работе. Физическая активность очень большая, это помогает выжить», — подчеркнул он.