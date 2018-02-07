В РАН оценили важность запуска ракеты-носителя Falcon Heavy компании Илона Маска

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Павел Астахов
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спортивным автомобилем Tesla.
В РАН оценили важность запуска ракеты-носителя Falcon Heavy компании Илона Маска
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«С точки зрения ракетной техники это очень серьёзное достижение, потому что у Илона Маска получилось сделать запуск фантастически дёшево. Указывается, что запуск стоит около $100 млн. А теперь возьмём, например, шаттл. Там один только запуск без разработки, без изготовления — около $500 млн. Такое серьёзное снижение цены означает некий прорыв. Особенно если учесть, что ступени ракеты возвращаемые. А исследования в космосе сдерживает именно их цена», — сказал Эйсмонт.

Он добавил, что автомобиль Tesla со временем может претендовать на роль астероида или вернуться к Земле.

«Это как кусок железа. Возможно, он будет там миллионы лет крутиться. Его можно рассматривать как околоземный астероид. Есть определённая вероятность столкновения с Землёй. Он может вернуться к Земле, войти в её атмосферу и сгореть. Это будет очень интересно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

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