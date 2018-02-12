Космический бизнес: США намерены сделать МКС коммерческим проектом

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить финансирование МКС по линии NASA с 2025 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ агентства. Предполагается, что станция будет передана частным компаниям. Против этой инициативы уже высказались в американском конгрессе, а эксперты полагают, что в ближайшем будущем МКС не сможет стать прибыльным проектом. Каким образом может происходить коммерциализация космической программы США — в материале RT.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается провести «приватизацию» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ NASA.

По данным газеты, Вашингтон собирается прекратить финансирование станции по линии агентства после 2024 года. Отмечается, что в Белом доме работают над планом по выводу МКС из государственного сектора в частный.

«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени. Вполне возможно, что отрасль сможет продолжить использование некоторых элементов или возможностей МКС в качестве будущей коммерческой платформы. NASA будет расширять международное и коммерческое партнёрство в течение семи лет, чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и присутствие на околоземной орбите», — отмечается в документе NASA.

Предполагается, что в бюджетной заявке на 2019 год администрация запросит $150 млн «в целях развития и укрепления коммерческих структур и возможностей, призванных гарантировать, что коммерческие проекты, которые заменят МКС (потенциально они будут включать в себя элементы МКС), в случае необходимости будут готовы к эксплуатации».

«Есть два механизма. Один отработала компания SpaceX: когда частная фирма обслуживает МКС, а государство, оставаясь хозяином МКС, платит этой частной компании за доставку грузов. Второе направление — когда какие-то эксперименты на МКС ставятся частными фирмами. Это очень маленький сектор финансирования. Американцы хотят перевести ряд работ по обслуживанию МКС в частные фирмы, то есть сделать то же, что и мы, только в больших масштабах», — пояснил в беседе с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

При этом в конгрессе выступают против перевода станции на коммерческие рельсы. Сенатор Тед Круз назвал авторов инициативы «тупицами», отметив, что США уже потратили на станцию «миллиарды». По данным The Washington Post, на строительство и эксплуатацию МКС из американского бюджета ушло более $100 млрд.

«Для сторонника консервативной бюджетно-налоговой политики одно из глупейших возможных решений — это отмена программ, в которые были инвестированы миллиарды и которые остаются весьма жизнеспособными», — считает сенатор.

По мнению Моисеева, ни одна частная фирма не сможет позволить себе подобные расходы.

«Более того, все частные предприятия нацелены на получение прибыли. МКС никогда прибыли не приносила и приносить не будет — это расходное занятие. Все пилотируемые полёты в космосе, куда бы они ни были, что бы они там ни обещали в далёкой перспективе, в обозримом будущем будут расходными», — сказал эксперт.

Тед Круз, занимающий пост председателя подкомитета по науке и космосу, заверил, что МКС будет оказываться поддержка в американском конгрессе. С ним согласились и его коллеги.

«Если в 2025 году администрация планирует резко отказаться от (участия в работе. — RT) Международной космической станции, она встретит серьёзное сопротивление», — цитирует SpaceNews сенатора Билла Нелсона.

NASA

Планы Москвы

Международная космическая станция была введена в эксплуатацию в 1998 году. Она состоит из российских модулей «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет» и американских «Юнити», «Дестини», «Квест», «Транквилити», «Купола», «Леонардо», «Гармония», а также европейского «Коламбуса» и японского «Кибо».

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МКС является совместным проектом 14 стран: США, России, Японии, Канады, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Вопрос целесообразности эксплуатации МКС обсуждается не только в Вашингтоне, но и в Москве. Пока что судьба станции находится в состоянии неопределённости, заявил в разговоре с RT Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Она (судьба. — RT) в состоянии таком, что любые предложения, которые, возможно, кажутся странными, всё равно должны быть рассмотрены», — считает учёный.

По его словам, ресурс станции пока не выработан, и решение будет приниматься исходя из финансовой целесообразности дальнейшего обслуживания.

Как ранее сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, в случае прекращения работы МКС в эксплуатацию может быть введена российская орбитальная станция, состоящая из пяти модулей. Предполагается, что основу составят модули «Наука» и «Причал», которые должны быть введены в состав российского сегмента МКС до конца 2019 года.