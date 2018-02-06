RT представил панорамное 3D-видео первого чемпионата по бадминтону в космосе

RT представил панорамное 3D-видео первого в истории турнира по бадминтону, прошедшего на Международной космической станции (МКС). На видео RT, снятом в рамках спецпроекта «Космос 360» совместно с Роскосмосом и РКК «Энергия», российские космонавты соревнуются со своими коллегами из США и Японии. Видео будет показано на командном чемпионате Европы по бадминтону 13—18 февраля.

Для изменения угла обзора при просмотре панорамного видео на ПК необходимо удерживать левую кнопку мыши и передвигать курсор в нужном направлении. На смартфоне — перемещать устройство в пространстве.

«Мы благодарны всем космонавтам-бадминтонистам, Роскосмосу и, конечно, телеканалу RT за поддержку этого проекта и бадминтона. Команда RT360 сняла великолепный ролик о первом космическом матче, который теперь доступен даже в панорамном формате, дающем эффект присутствия», — сказал председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

На видео RT за звание первых космических чемпионов по бадминтону соревнуются российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также астронавты Джозеф Акаба (США), Марк Ванде Хай (США) и Норишиге Канаи (Япония).

«Состоялась первая командная игра за пределами Земли. Экипаж 54-й экспедиции на МКС играл в бадминтон в парном разряде. И для меня это — всё равно что поставить флаг на Марсе», — сказал после турнира Александр Мисуркин, командир 54-й экспедиции на МКС.

В декабре 2017 года RT впервые снял панорамное 3D-видео — «Эксперименты с водой на МКС», в котором Александр Мисуркин продемонстрировал игру в настольный теннис «шариками из воды» в условиях невесомости.

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В октябре RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе. Об этом ролике написали научно-технический портал Verge, британская версия новостного сайта Huffington Post, информационный портал International Business Times, сайт Mashable avec France 24, одна из крупнейших французских газет Le Parisien, немецкий Heise и другие СМИ.

В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. Ролик вызвал восторженные отзывы интернет-пользователей, представителей NASA и известных общественных деятелей. Челси Клинтон, дочь кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон в 2016 году, написала в Twitter и Facebook: «Очень круто».

Все видео проекта «Космос 360» набрали уже более 60 миллионов просмотров на Facebook-аккаунтах и YouTube-каналах RT.

RT — один из лидеров среди СМИ в инновационном формате 360. В 2015 году телеканал одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 180 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, в YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).