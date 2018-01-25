«Космос — новая площадка гонки вооружений»: почему США могут отказаться от финансирования МКС

США могут не продлить программу финансирования МКС после 2024 года. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на информированные источники. Эксперты полагают, что США намерены передать освоение космоса частным компаниям — это намного дешевле, чем участие государства в международном проекте. К тому же, по мнению специалистов, космос становится новой площадкой гонки вооружений и это заставляет Штаты дистанцироваться от других крупных игроков в этой сфере.

Правительство США намерено прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии NASA к 2025 году. Такой пункт администрация Трампа уже внесла в проект федерального бюджета. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на собственные источники.

Trump administration wants to end NASA funding for the International Space Station by 2025 https://t.co/mjY1KdquHNpic.twitter.com/Q58VxiQ2g6 — The Verge (@verge) January 25, 2018

«Проект может быть изменён до того, как 12 февраля будет опубликована официальная версия бюджета. Тем не менее два человека, знакомые с ситуацией, подтвердили редакции, что пункт (о прекращении финансирования МКС. — RT) в финальной версии сохранится», — говорится в статье.

При этом издание не получило комментариев от NASA. Как отмечают в публикации, эксплуатация МКС обходится Национальному аэрокосмическому агентству США в $3—4 млрд в год. Ранее (ещё при президенте Обаме) Вашингтон продлил финансирование орбитальной станции до 2024 года.

Космический центр имени Джона Кеннеди, Флорида

globallookpress.com

© Thomas Lammeyer/http://imagebroker.com/#/search/

Авторы статьи отмечают, что для американской космической индустрии отказ от МКС может обернуться неблагоприятными последствиями — астронавты просто не будут летать в космос. Поэтому специалисты хотели бы, чтобы финансирование продлили до 2028 года, когда, по информации издания, истечёт срок службы МКС.

Космическая гонка вооружений

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, если США захотят прекратить финансирование МКС, то не станут это делать так резко.

«Они будут искать возможности сокращения платежей. А затем, как вариант, предложат какой-либо стране выкупить их долю участия в проекте МКС, а сами переключатся на частные проекты», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, эксплуатация МКС не окупается: отдача от исследований составляет лишь 10%, поэтому американцы сейчас ищут более выгодные способы вложения денег.

«Я думаю, в будущем космос будет осваиваться более эффективно, потому что это будет дешевле. Сейчас многие современные компании предлагают рецепты освоения космоса, их проекты примерно до 30 раз дешевле, чем государственные. А это серьёзная экономия», — рассказал Сергей Судаков, отметив, что Вашингтон сейчас уделяет большое внимание проектам Илона Маска, который занимается коммерциализацией космоса.

Запуск ракеты SpaceX Илона Маска

© Spacex/ZUMAPRESS.com

Отказ от МКС может быть продиктован и другими причинами. Политолог полагает, что это связано с милитаризацией безвоздушного пространства.

«Здесь дело не только в конкуренции в космосе. Это и вопрос военный. Потому что войны будущего — это космические войны. Если в космос выводят военные спутники и другие объекты, то он становится новой площадкой гонки вооружений. Это то, о чём говорил ещё Рейган (40-й президент США. — RT)», — заключил он.

Частная космонавтика

МКС уже сыграла главную роль в освоении космоса, поэтому вполне логично, что Вашингтон намерен сворачивать финансирование. Такое мнение в беседе с RT высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

«Рано или поздно судьба МКС как международного проекта должна была завершиться. Его участники своих основных целей достигли. Американцы, например, получили опыт длительных полётов, создания и эксплуатации долговременных орбитальных станций, которых у них никогда не было. Они, по сути, в рамках этого проекта у России такой опыт переняли и не выходили из проекта только потому, что не знали, чем заняться дальше. Теперь, судя по всему, США определились. Это связано с развитием технологий и серьёзным уровнем того, что называется американской частной космонавтикой», — пояснил эксперт.

Без финансирования США, как рассказал Ионин, международный проект может развиваться в двух направлениях.

«Есть всего два варианта, если американцы действительно выходят. Либо всё топить, как это было сделано со станцией «Мир» 16 лет назад. Либо изменить формат, сделав из межгосударственного проекта МКС некий другой — возможно, без участия государства, но с участием частного бизнеса», — заключил Ионин.

В Вашингтоне идёт работа над утверждением бюджета на 2018 финансовый год, который должен быть принят до 8 февраля.

Финансирование космической сферы в США — тема дискуссионная. Некоторые политики высказывают недовольство тем, что Вашингтон вынужден сотрудничать с Россией в орбитальных программах.

После того как в 2011 году космический челнок Atlantis совершил свой последний полёт на околоземную орбиту, на МКС астронавтов доставляет Россия.

«Планы по замене шаттла, которые на протяжении последнего десятилетия осуществляются ни шатко ни валко, создают значительную неуверенность и неопределённость не только в NASA, где должности госслужащих защищены, но и во всей отрасли, где фирмам приходится принимать крайне болезненные решения о сокращении высококвалифицированного персонала из-за отсутствия ясных перспектив», — заявил в мае 2011 года вице-президент космического подразделения Ассоциации авиакосмической промышленности Фрэнк Слейзер.

Предполагалось, что уже в 2017 году астронавтов будут доставлять на МКС американские корабли. Однако сроки неоднократно сдвигались.