«Любой нормальный человек захочет обратно»: космонавт Рязанский — о невозвратных миссиях на другие планеты

Уже совсем скоро космический туризм станет реальностью, и у России есть все технические возможности для развития этой сферы. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью RTД кандидат биологических наук, космонавт Сергей Рязанский. Он стал первым учёным, возглавившим экипаж МКС. Рязанский раскритиковал проект Mars One, организаторы которого намерены отправить добровольцев на Марс навсегда. Какую «контрабанду» провозят на станцию космонавты и как отмечают Новый год на орбите — в материале RT.

— Сергей Николаевич, вы только недавно вернулись из своего второго полёта на Международную космическую станцию. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько близки — или далеки — те времена, когда полеты в космос станут чем-то обыденным, появятся космические отели, и слетать в космос будет не большей экзотикой, чем взобраться на Эверест?

— Вы знаете, на самом деле, технологически мы уже готовы к тому, что мы можем строить, мы можем запускать уже в достаточно хорошем количестве космические корабли, ставить их на поток. Этим занимаются сейчас западные компании, SpaceX, например. Это уже давно готова делать Россия, просто задачи такой нет, у нас всё-таки космос, в основном, это научная составляющая, это инженерная составляющая, у нас государственная программа, а не коммерческая. Хотя по технологиям никаких проблем нет.

Легко сделать туристическую станцию с большими окнами, легко доставить туда богатеньких Буратин… Пока, конечно, это достаточно дорогостоящее путешествие. Но я уверен, что многие люди в скором времени смогут это себе позволить.

— А как вы относитесь к проекту Mars One? Вы за возвратные полёты. Но Mars One — это невозвратная миссия, её цель — организовать колонию на Марсе. И уже первый пилотируемый старт запланирован, как нам говорят, на 2026-й год. Что вы об этом думаете? Насколько это опасно?

— Скажу вам честно, это чисто пиарный проект. Никакого технического задела у него нет. К счастью, к сожалению — не знаю. Я отношусь плохо к невозвратным проектам. Поскольку любой нормальный человек захочет вернуться. Если человек хочет полететь в один конец, у этого человека явно есть какие-то психологические проблемы и особенности, с ним должен работать психиатр, а не психолог.

Проекты марсианские есть. И они, действительно, сложные, очень интересные, очень дорогостоящие. Они все сейчас возможны только при государственной поддержке. Работают и наши американские коллеги, работают и наши проектанты. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, при нашей с вами жизни мы сможем если не поучаствовать, то хотя бы увидеть этот замечательный проект. Технологически мы уже к нему готовы. Mars One — проект чисто пиарный. И у них нет цели в действительности добиться того, о чём они заявляют. Они просто привлекают деньги. Это моя позиция.

— А если бы вы были уверены в успешности проекта, вы бы хотели принять участие — полететь на другую планету? И на какую?

— Да, конечно, я бы с удовольствием. Для любого человека, наверное, когда повышается уровень профессиональной компетенции, новый уровень задач, — это всегда приятно.

На станции я уже был, командиром космического корабля стал. Теперь хотелось бы на Луну, на Марс. Я понимаю, что в ближайшие годы это вряд ли возможно. Но, конечно, я бы хотел.

— Американцы были на Луне, почему с тех пор этого никто не повторил?

— Понимаете… Интересный вопрос. У каждого подобного проекта должна быть задача. Как в моём любимом фильме «О чём говорят мужчины», с возрастом появляется вопрос: зачем? Зачем туда лететь? В то время наши американские коллеги свою задачу выполнили. Обогнали Советский Союз, доказали, что они могут. Дальнейшее развитие потребовало бы значительных затрат. Это лунная база, это долгое пребывание. Это какая-то лунная геология, к которой, в общем-то, не были готовы. Технически они доказали, что это возможно. И это, действительно, так.

— В космосе свои правила... А какую «контрабанду» вы провозите на МКС?

— Понимаете, контрабанда — это у нас официальные твои вещи. Контрабанду неофициально провезти невозможно. Но официально можно договориться провезти что-нибудь неофициальное.

Предположим, официально на станции достаточно четко ограничено, что можно из продуктов. Есть строгие санитарные нормы. Ребята мои знают, что я очень люблю красную икру. Но по космическому рациону её нельзя провозить на станцию, потому что она холодильного хранения, и так далее.

Американцы не едят красную икру. Но им очень любопытно смотреть, как русские могут есть эти рыбьи яйца. У них округляются глаза, и они всегда с интересом смотрят… В их культуре нет потребления субпродуктов. Поэтому что-то российское у них вызывает, в общем, улыбку и непонимание. И в прошлом, и в этом полёте на мой день рождения американцы умудрились протащить банку красной икры.

Это, конечно, очень порадовало. Они сумели договориться с начальством из NASA, чтобы её неофициально положили, потому что у Сергея день рождения, Сергей любит красную икру, ему её надо подарить. И был найден способ: маленький холодильник, как-то обложили льдом… В общем, она дошла в отличном состоянии. Это был шикарный подарок.

— А какие праздничные традиции, в том числе на Новый год, есть на МКС?

— Вы знаете, таких вот прямо космических традиций, наверное, нет. Есть просто космические особенности встречи Нового года. Новогодняя ёлка у космонавтов стоит на потолке. Во-первых, потому что это прикольно...

Потому что можем. Необычно. И там, вообще, ей место. Во-вторых, в принципе, на станции всё равно, где пол, где потолок. Всё-таки космический антураж. Кроме того, у нас есть несколько ЦУПов, с которыми мы работаем. Вот в прошлый раз как раз пришлось встречать 14-й Новый год на станции.

— Что бы вы сказали члену Общества плоской Земли, если бы встретились с одним из них?

— Вы знаете, я бы хотел вместе с ним посмеяться. Потому что я искренне считаю, что это такой космический… это троллинг космического масштаба.

Я не верю, что человек серьёзно может (в нынешнее время, с нынешним уровнем образования и науки) верить в китов, черепах и Землю, которая стоит у них на спине. Мне кажется, это такая детская игра. А ты купи слона, а ты вот докажи… И что бы мы ни доказывали, человек пытается тебя подтроллить.

Его всё не устраивает. По-моему, это прикольно, когда взрослый может почувствовать себя маленьким ребёнком, упрямым, капризным и упёртым. Серьёзно к этому относиться невозможно.

— А кем вы хотели стать в детстве, неужели космонавтом?

— Я тот удивительный космонавт, который не хотел быть космонавтом. Я хотел быть биологом, учёным. Я ещё в первом классе заявил родителям, что я пойду на биофак МГУ. Не помню, почему МГУ. Наверное, какая-нибудь руководительница кружка оказалась оттуда, и она мне очень понравилась. Биология была частью моей жизни. Родители у меня очень спортивные, очень много путешествовали. И, естественно, пока они занимались спортом, бегали на соревнованиях, мы с сестрой носились по лесу. Поэтому из нас получилось два биолога...

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