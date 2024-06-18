«Один из самых сильных природных ядов»: специалисты — о проявлениях и профилактике ботулизма

В нескольких российских регионах зафиксированы вспышки ботулизма — речь идёт об отравлении ботулотоксином, который вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Интоксикация приводит к нарушению работы нервной системы и может закончиться летальным исходом. По предварительной версии, пострадавшие получили токсин из пищи — консервированной фасоли. RT попросил специалистов рассказать, пренебрежение какими мерами безопасности при производстве консервов может приводить к таким последствиям, а также на что нужно обращать внимание, выбирая продукты питания или занимаясь домашними заготовками.

18 июня пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании троих подозреваемых по делу о массовом отравлении. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, были задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова, а также Владимир Шин — фактический руководитель предприятия «Савон-К», на котором была произведена консервированная фасоль, ставшая, по предварительной версии, причиной отравления.

Ранее в Москве за медицинской помощью обратились более 100 человек, 30 из них попали в реанимацию, в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в Татарстане в больницы попали десять человек, восемь из них находятся в реанимации. Все пострадавшие ели салат с фасолью, произведённый компанией «Локалкитчен».

В Подмосковье с предварительным диагнозом «ботулизм» на больничных койках оказались 20 человек, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, ботулизм вызывается токсином Clostridium botulinum, который поражает нервную систему. В беседе с RT специалисты рассказали, как проявляется это опасное заболевание, как токсин может попасть в организм и какие меры предосторожности следует принимать.

РИА Новости

© Владимир Смирнов

— Какие симптомы у ботулизма, как быстро развивается болезнь и как ботулотоксин действует на организм человека?



Доцент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун:

—Начнём с того, что ботулизм относится кишечным инфекциям, но при этом существует также раневой ботулизм, который возникает из-за контакта раневой поверхности с почвой. Clostridium botulinum — микроорганизм, обитающий в земле, именно он вызывает ботулизм. Чаще всего случаи ботулизма связаны с употреблением консервов и паштетов домашнего приготовления из грибов, овощей, фруктов, мяса, птицы.

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Сам по себе микроорганизм Clostridium botulinum не опасен для человека, но он вырабатывает ботулотоксин. А это один из самых сильных природных ядов, известных науке. Токсин поражает мотонейроны — нервные клетки передних рогов спинного мозга, вследствие чего возникает нарушение иннервации мышц, а затем прогрессирующая острая дыхательная недостаточность.

После попадания токсина в организм заболевание развивается от нескольких часов до пяти суток. Ботулизм не заразен, больной в данном случае не может быть источником инфекции.

У ботулизма есть неспецифические проявления, такие как общая слабость, головная боль, головокружение. Также могут начать двоиться предметы в глазах, начаться опущение верхнего века, а далее развиваются уже сложные симптомы: нарушается функция глотания, начинаются расстройства речи, першение в горле. Есть и классические кишечные симптомы: тошнота, рвота, боли в животе, диарейный синдром и в дальнейшем сухость во рту, жажда. Очень важно сразу же обратиться за медицинской помощью, как только возникли первые проявления отравления.

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Белобородов:

— Прежде всего отмечу, что не следует путать ботулизм и пищевые отравления, это совершенно разные вещи, хотя симптомы интоксикации похожи. Разница в том, что при ботулизме начинаются нервно-мышечные нарушения, каких, как правило, не бывает при пищевых отравлениях.

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Ранним симптомом ботулизма может быть двоение в глазах. Но этот симптом проявляется не так часто и на него сами пациенты не всегда обращают внимание. В остальном же проявления похожи на пищевое отравление — рвота и т. д.

— При каких условиях источником ботулотоксина может стать, например, консервированная фасоль?

Лидия Сопрун:

— Это возможно, если была нарушена технология приготовления консервов. Например, если сломалось оборудование, которое должно поддерживать или показывать температуру приготовления, а на это никто не обратил вовремя внимание. Хотя такое сложно представить на нормальном, современном производстве.

Clostridium botulinum — анаэробные бактерии, поэтому, когда попадают на воздух, они часто переходят в споры, вегетативную форму существования. И при благоприятных условиях, то есть в безвоздушной среде, эти споры могут активизироваться. Именно по этой причине особенно опасны домашние консервы, поскольку в домашних условиях сложно тщательно очистить овощи и другие продукты от остатков земли. Соль и другие консерванты этот возбудитель не убивают, чтобы клостридии погибли, требуется прогрев свыше +100 °С на протяжении нескольких часов. В противном случае бактерии выживут, начнут размножаться и вырабатывать токсин, попав в условия комнатной температуры.

РИА Новости

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Прежде всего, если вы делаете консервы в домашних условиях, ни в коем случае нельзя использовать продукты с признаками порчи. А именно это у нас многие любят делать: отрезать подгнившие бочка овощей, например, а целую часть пускать на заготовки. Это делать нельзя. Кроме того, нужно очень тщательно промывать продукты, чтобы на них не оставались частицы земли. Хранить консервы нужно обязательно в прохладном месте — в холодильнике или погребе, поскольку размножение микроорганизмов и, собственно, выделение самого токсина начинаются именно при нарушении температурного режима. Конечно, не нужно покупать рыбу, консервы, домашнюю колбасу в местах несанкционированной торговли.

Также по теме Врач Жемчугов: ботулинический токсин нарушает нервно-мышечную связь Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал RT о признаках ботулизма.

Владимир Белобородов:

— Источником чаще всего служат домашние консервы, например грибные. Ботулотоксин может появиться в анаэробной среде, изначально вырабатывающие его бактерии обитают в почве, но они могут попасть случайно в пищевые продукты. Сами бактерии-возбудители никакого вреда не наносят, опасен вырабатываемый ими ботулотоксин. Он может вырабатываться в плохо прогретых консервах, если нарушены технические условия производства. Как правило, это происходит в домашних условиях, когда люди делают консервы самостоятельно.

— Как лечат ботулизм?

Лидия Сопрун:

— Лечение делится на специфическое и неспецифическое, то есть лечение кишечных проявлений, головокружения, восстановление водно-солевого баланса плюс иногда назначаются препараты на основе глюкокортикоидов. Специфическая терапия — это введение антитоксической сыворотки.

Владимир Белобородов:

— Антидот есть — это антитоксический иммуноглобулин, который вводится внутривенно.

РИА Новости

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— Какие меры обычно принимают при производстве консервов, чтобы исключить ботулизм?

Заместитель генерального директора по производству ООО «Кубань-Ти» (компания — производитель консервов) Азмет Тлехуч:

— Консервы обязательно проходят стерилизацию. Кроме того, после изготовления консервы не отправляют сразу в магазины, они должны сначала пройти карантин, который длится 10—12 дней. Если на производстве нарушат условия стерилизации, то за это время проявится так называемый бомбаж — банки просто начнут вздуваться. И вообще, каждое нормальное производство имеет свою микробиологическую лабораторию, которая исключает возможность выпуска плохо стерилизованной продукции.