Эффективность 100%: российские учёные создали катализатор для получения компонентов лекарственных препаратов
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Учёные из Института металлоорганической химии имени Г.А. Разуваева РАН и Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН создали новый катализатор для простого и эффективного получения азотсодержащих соединений, которые входят в состав большого числа лекарств. Об этом RT сообщили в пресс-службе РНФ. Исследование поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в журнале ACS Catalysis.
Как отмечают авторы работы, азотсодержащие соединения входят в состав большинства современных лекарственных препаратов, красителей, полимерных материалов. Один из методов получения таких соединений — реакция гидроаминирования, заключающаяся в присоединении азотсодержащих групп к непредельным углеводородным цепочкам. Для осуществления такой реакции необходим катализатор.
- Экспериментальная установка для проведения реакций с аммиаком
- © Александр Селихов
По словам учёных, применяемые сегодня в этих целях катализаторы имеют ряд недостатков. Одни требуют особых условий проведения реакции — высоких температур и давления, а другие приводят к образованию большого количества побочных продуктов.
Химики синтезировали новый катализатор, в состав которого входят ионы калия и кальция, и провели с его помощью более 60 реакций гидроаминирования с различными органическими соединениями.
Новый катализатор позволил провести синтез азотсодержащих соединений при комнатной температуре и атмосферном давлении, а его эффективность достигла 100%.
«В отличие от существующих методик, новый подход не требует высоких температур и давления при синтезе, реакции протекают без образования отходов, а сами катализаторы состоят из дешёвых, нетоксичных и экологически безопасных металлов. Поэтому предложенные нами катализаторы помогут упростить получение азотсодержащих молекул, широко используемых в лекарственных препаратах», — отметил в беседе с RT руководитель проекта, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории металлокомплексного катализа ИМХ РАН Александр Селихов.
Так, благодаря новому катализатору учёным удалось провести в обычных условиях реакцию гидроаминирования этилена. Прежде это было сложной задачей, поскольку реакция требовала нагревания до 190°C и давления в 40 атмосфер. Впервые благодаря использованию нового катализатора удалось осуществить синтез третичного амина из аммиака и стирола. В будущем химики планируют усовершенствовать полученный катализатор и разработать метод получения азотсодержащих соединений из аммиака и этилена.
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