«Аппарат прекратил своё существование»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли

20 августа стало известно, что автоматическая станция «Луна-25» прекратила своё существование, столкнувшись со спутником Земли. Как сообщили в «Роскосмосе», накануне произошла нештатная ситуация, которая не позволила перевести аппарат на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Последующие действия по восстановлению связи со станцией не принесли результатов. В ближайшее время специальная межведомственная комиссия займётся выяснением причин, приведших к крушению «Луны-25».

© Роскосмос

Российская автоматическая станция «Луна-25» прекратила своё существование, столкнувшись со спутником Земли, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных аппарат перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении.

Согласно программе полёта, 19 августа «Луне-25» должен был быть выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. Однако произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами.

«Около 14:57 мск (19 августа. — RT) связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Указывается, что вопросами выяснения причин крушения «Луны-25» займётся специально формируемая межведомственная комиссия.

Как рассказывал в интервью RT руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин, автоматическая станция «Луна-25» состояла из трёх основных частей: приборного контейнера, двигательной установки и посадочного устройства. Аппарат отличался от предыдущих лунных миссий, которые были реализованы в СССР, низким весом (1,8 тыс. кг), негерметичным исполнением корпуса и областью запланированной посадки (в районе кратера Богуславского).

11 августа в 02:10 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была доставить на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25». В рамках программы предстояло отработать технологию мягкой посадки и провести научные исследования на спутнике Земли (изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу).

«Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а её мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский», — поясняли в «Роскосмосе».

12 августа созданная в Научно-производственном объединении имени Лавочкина станция провела первую коррекцию траектории перелёта к естественному спутнику Земли. На следующий день были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук.

14 августа «Роскосмос» показал первые снимки из космоса, сделанные станцией «Луна-25». На фотографиях видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и на фоне Луны. 16 августа станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны, а затем телевизионные камеры комплекса СТС-Л осуществили съёмку её поверхности. Был заснят южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

«Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей, высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3», — указывали в космической госкорпорации.

Кроме того, 19 августа, незадолго до потери связи с «Луной-25», в «Роскосмосе» отчитались о первых результатах работы научных приборов автоматической станции на окололунной орбите.

Так, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал интенсивные линии химических элементов лунного грунта. Впервые на орбите Луны был включён ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области спутника Земли. К тому же с помощью системы съёмки СТС-Л были получены новые данные о рельефе Луны, что позволит более точно определять орбиту космического аппарата и улучшить навигацию в будущих миссиях.