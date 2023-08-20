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«Аппарат прекратил своё существование»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли

20.08.2023

20 августа стало известно, что автоматическая станция «Луна-25» прекратила своё существование, столкнувшись со спутником Земли. Как сообщили в «Роскосмосе», накануне произошла нештатная ситуация, которая не позволила перевести аппарат на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Последующие действия по восстановлению связи со станцией не принесли результатов. В ближайшее время специальная межведомственная комиссия займётся выяснением причин, приведших к крушению «Луны-25».

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© Роскосмос

Российская автоматическая станция «Луна-25» прекратила своё существование, столкнувшись со спутником Земли, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчётных аппарат перешёл на нерасчётную орбиту и прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении.

Согласно программе полёта, 19 августа «Луне-25» должен был быть выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. Однако произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами.

«Около 14:57 мск (19 августа. — RT) связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Указывается, что вопросами выяснения причин крушения «Луны-25» займётся специально формируемая межведомственная комиссия.

Как рассказывал в интервью RT руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин, автоматическая станция «Луна-25» состояла из трёх основных частей: приборного контейнера, двигательной установки и посадочного устройства. Аппарат отличался от предыдущих лунных миссий, которые были реализованы в СССР, низким весом (1,8 тыс. кг), негерметичным исполнением корпуса и областью запланированной посадки (в районе кратера Богуславского).

11 августа в 02:10 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна была доставить на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25». В рамках программы предстояло отработать технологию мягкой посадки и провести научные исследования на спутнике Земли (изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу).

«Выход автоматической станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, а её мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли — 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский», — поясняли в «Роскосмосе».

12 августа созданная в Научно-производственном объединении имени Лавочкина станция провела первую коррекцию траектории перелёта к естественному спутнику Земли. На следующий день были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук.

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14 августа «Роскосмос» показал первые снимки из космоса, сделанные станцией «Луна-25». На фотографиях видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и на фоне Луны. 16 августа станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны, а затем телевизионные камеры комплекса СТС-Л осуществили съёмку её поверхности. Был заснят южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

«Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей, высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3», — указывали в космической госкорпорации.

Кроме того, 19 августа, незадолго до потери связи с «Луной-25», в «Роскосмосе» отчитались о первых результатах работы научных приборов автоматической станции на окололунной орбите.

Так, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал интенсивные линии химических элементов лунного грунта. Впервые на орбите Луны был включён ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, предназначенный для изучения приповерхностной ионной экзосферы в приполярной области спутника Земли. К тому же с помощью системы съёмки СТС-Л были получены новые данные о рельефе Луны, что позволит более точно определять орбиту космического аппарата и улучшить навигацию в будущих миссиях.