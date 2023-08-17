Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Автоматическая станция «Луна-25» провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На фотографии запечатлён южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

© Роскосмос

Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы, сообщил «Роскосмос».

«Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей: высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью относительно ровного дна», — отмечает госкорпорация.

Полученные снимки дополняют имеющиеся сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

В частности, «Луна-25» провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л.

Станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

Ранее межпланетная станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны.