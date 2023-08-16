«Роскосмос»: «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что межпланетная станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли.

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Об этом говорится в заявлении госкорпорации в Telegram.

«Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту Луны.

«Все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее стало известно, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет передавать информацию о состоянии своих систем в режиме реального времени на Землю в течение всей миссии.