РКС: данные о состоянии систем «Луны-25» будут поступать в режиме реального времени до конца миссии

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет передавать информацию о состоянии своих систем в режиме реального времени на Землю в течение всей миссии.

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Об этом сообщила пресс-служба «Российских космических систем» (РКС).

«Аппаратура РКС во взаимодействии с модернизированными наземными системами и центром управления полётами на протяжении всей лунной миссии будет передавать в реальном времени телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем», — уточняется в сообщении.

Также будет контролироваться раскрытие солнечных батарей, проверяться включение и функционирование системы ориентации, а также поступать информация о работе других систем «Луны-25».

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.