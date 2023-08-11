С космодрома Восточный стартовала ракета с автоматической станцией «Луна-25»

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

© Роскосмос

Старт состоялся в 02:10 мск.

Как планируется, спустя девять минут после старта «Союз-2.1б» доставит разгонный блок и станцию «Луна-25» на суборбитальную траекторию.

После этого состоится первое включение двигателя «Фрегат» и станция будет выведена на круговую орбиту высотой около 200 км.

Спустя примерно 1 час 20 минут после старта произойдёт второе включение двигателя «Фрегат» и станция отправится в сторону Луны.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости эфира — группа UMA2RMAN.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

В специальной трансляции RT и «Роскосмос» показали путь станции «Луна-25» до спутника Земли.