RT и «Роскосмос» показали путь станции «Луна-25», которая отправится с космодрома Восточный

В специальной трансляции RT и «Роскосмос» показали путь станции «Луна-25», которая 11 августа в 02:10 мск отправится с космодрома Восточный на Южный полюс Луны.

Во время полёта произойдёт отделение трёх ступеней ракеты-носителя, а также сброс головного обтекателя.

Полёт аппарата до поверхности Луны займёт 10—12 дней. Во время полёта будет дважды проведена коррекция траектории аппарата с помощью двигательной установки.

Станция при приближении к спутнику Земли затормозится двигателем и перейдёт на круговую окололунную орбиту высотой 100 км.

В итоге станция должна совершить мягкую посадку на кратере Богуславского.

Продолжительность экспедиции составит один год.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости эфира — группа UMA2RMAN.

Смотрите трансляцию в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».