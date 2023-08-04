RT проведёт специальный прямой эфир, посвящённый запуску межпланетной станции «Луна-25»

11 августа межпланетная автоматическая станция «Луна-25» впервые в истории отправится на Южный полюс Луны в поисках воды. Совместно с «Роскосмосом» RT покажет прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проведёт специальный прямой эфир.

Разработчики станции в эфире расскажут об её устройстве и о главной миссии лунной программы — построении обитаемой базы на Луне.

Гости студии — действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов — расскажут о подготовке полётов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе.

Специалисты поделятся деталями об устройстве станции, а также о том, как будут искать воду на Луне.

Прямой эфир начнётся 11 августа в 01:00 мск.

Смотрите трансляцию на сайте RT, в сообществе телеканала во «ВКонтакте», а также на ресурсах «Роскосмоса».

Проект «Луна-25» откроет лунную программу России, в рамках которой запланированы миссии по изучению поверхности Луны, а также доставка лунного грунта. Предыдущая космическая станция — «Луна-24» — была отправлена к спутнику Земли в 1976 году.