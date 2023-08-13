«Роскосмос»: научные приборы впервые включили на автоматической станции «Луна-25»

Научные приборы впервые были включены на автоматической станции «Луна-25».

РИА Новости © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате были получены первые данные измерений на перелёте к Луне, научная команда уже начала обработку данных.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.