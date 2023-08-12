Станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелёта к спутнику Земли

Автоматическая станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелёта к спутнику Земли.

РИА Новости

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), провела первую коррекцию траектории перелёта к естественному спутнику Земли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 и проработала 46 секунд.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.