«Роскосмос» показал первые снимки из космоса, сделанные станцией «Луна-25»

«Роскосмос» показал первые снимки из космоса, сделанные станцией «Луна-25», которые войдут в историю отечественной космонавтики. На фотографиях видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и на фоне Луны.

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Как отметила госкорпорация, Институт космических исследований РАН завершил экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции, выполненных 13 августа.

«Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично», — пишет «Роскосмос».

Как стало известно ранее, автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет передавать информацию о состоянии своих систем в режиме реального времени на Землю в течение всей миссии.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.