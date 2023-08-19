«Роскосмос»: учёные получили первые результаты работы приборов «Луны-25»

Учёные рассказали о первых данных работы автоматической станции «Луна-25». Один из результатов получен с помощью гамма-лучей нейтронным спектрометром АДРОН-ЛР, который зарегистрировал интенсивные линии химических элементов лунного грунта.

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Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

Кроме того, получены новые данные о рельефе Луны с помощью системы съёмки СТС-Л. Это позволяет более точно определить орбиту космического аппарата и улучшить навигацию в будущих миссиях.

Также утверждается, что впервые на орбите был включён ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, который позволяет изучать ионную экзосферу в зоне приповерхностного пространства на Луне.

Ранее «Роскосмос» опубликовал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25».

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.