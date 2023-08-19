«Умение командовать войсками»: 270 лет назад родился Матвей Платов

19 августа 1753 года родился атаман Донского казачьего войска, участник большинства войн, которые Россия вела в конце XVIII — начале XIX века, Матвей Платов. Благодаря подвигам на поле боя он с молодых лет получил всероссийскую известность, а успехи в войне с Наполеоном обеспечили ему международную славу. По словам историков, Платов был последним руководителем Донского войска, пользовавшимся широкими автономными правами. Донцы вспоминали о платовском периоде руководства войском как об одной из самых славных страниц в его истории.

19 августа 1753 года (по другим данным, 17 августа 1751 года) родился выдающийся российский военачальник, атаман Донского казачьего войска Матвей Платов. Он сыграл важную роль в большинстве военных конфликтов, в которых участвовала Россия в конце XVIII — начале XIX века. По словам историков, Платов был не просто руководителем, но и настоящим лидером донского казачества.

Подвиги и опала

Матвей Платов родился в городе Черкасске (в наши дни — станица Старочеркасская) в казацкой семье. Родители его не были зажиточными людьми, но отец с ранних лет обучил его умению держаться в седле и стрелять из разных видов оружия.

«Отец Платова был выходцем из старшинской казацкой среды — узкого социального слоя казачества, представители которого из поколения в поколение занимали высшие должности в войске Донском. Его отец командовал полком и с ранних лет приобщил Матвея Ивановича к воинскому ремеслу», — рассказал в интервью RT заведующий научно-экспозиционным отделом ГИМ доктор исторических наук Виктор Безотосный.

Матвей Платов поступил на военную службу, когда ему было всего 13 лет. Был писарем войсковой канцелярии, а затем — урядником (унтер-офицерский чин в казачьих войсках) и есаулом (младший офицерский чин).

Первым военным конфликтом, в котором принял участие Платов, была Русско-турецкая война 1768—1774 годов. Молодой казак отличился в боях при Перекопе и Кинбурне. Войну он закончил в звании полковника. После заключения мирного договора между Россией и Османской империей Платов был отправлен на Кубань.

«На Кубани Матвей Платов совершил подвиг, прославивший его на всю Россию. Небольшой казацкий отряд под его командованием был окружён 20-тысячной армией крымского хана Девлета IV Гирея, который стремился взять реванш за свои предыдущие поражения от русских войск. Несмотря на неравенство сил, Платов умело организовал оборону, а после прихода ему на подмогу пятисотенного кавалерийского отряда обратил ханские войска в бегство. После этого подвига Екатерина II удостоила Платова золотой медали», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В дальнейшем Платов участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачёва, охранял границу на Кубани, воевал с ногайцами и с горскими народами на Северном Кавказе.

Старшина Войска Донского конца 18 столетия

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По словам Виталия Захарова, звёздным часом для Платова стала Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Он отличился в сражении при Каушанах, при взятии Очакова, Аккермана и Бендер. Во время штурма Измаила он лично командовал одной из русских колонн, причём именно Платов первым озвучил предложение о необходимости штурма Измаила на военном совете, собранном Александром Суворовым. Уже в возрасте 29 лет Платов был произведён в генерал-майоры.

«У Платова было умение командовать войсками. Без этого никакая удача, никакие связи не помогли бы», — считает Виктор Безотосный.

Персидский поход 1796 года начался для Платова успешно. Он отличился при взятии Дербента, был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени и саблей с алмазами. Однако, когда вступивший на российских престол Павел I срочно отозвал войска с Кавказа, Платов остался охранять штаб генерала Валериана Зубова, которому грозил персидский плен.

«Павел I был взбешён неподчинением Платова, которого обвинили в неверности монарху и вероломных замыслах против России. В итоге заслуженный казачий генерал был сначала сослан в Кострому, а затем заключён в Петропавловскую крепость», — отметил Виталий Захаров.

По словам историка, Платов был освобождён из-под стражи только в начале 1801 года и сразу же получил указание во главе 27-тысячного казацкого отряда выступить в Индию против британских колонизаторов. Подвергаясь серьёзным лишениям, связанным с неблагоприятными погодными условиями, казаки Платова пересекали степи к югу от Оренбурга. Но в марте 1801 года Павел I погиб в результате заговора, а сменивший его на престоле Александр I приказал Индийский поход прекратить.

Наполеоновские войны

Новый император высоко оценил заслуги Платова перед страной, произведя его в 1801 году в генерал-лейтенанты и назначив войсковым атаманом Войска Донского. Как отмечают историки, это назначение было воспринято на Дону с восторгом, так как Платов пользовался большой популярностью среди казаков.

Впервые за долгие годы казачий генерал, находясь на службе, некоторое время был удалён от полей сражений. Платов воспользовался этой передышкой для решения административных и хозяйственных проблем Войска Донского. Его ключевой реформой стал перенос столицы Войска в более удобное место — основанный им город Новочеркасск. По словам историков, благодаря усилиям атамана новая столица Дона быстро расцвела. Кроме того, Платов оптимизировал систему управления, комплектования и чинопроизводства в Войске Донском.

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Организационная деятельность Платова была прервана войнами с Францией и Турцией. Генерал отличился в боях с французами на территории Пруссии, а затем был переведён на Дунай. Сражаясь против Османской империи, донские полки взяли крепость Бабадаг и город Гирсово, захватив богатые трофеи и открыв российской армии путь к Чёрному морю. Кроме того, донские отряды отличились в боях в районе Силистрии. За успехи в ходе кампании на Дунае Платов был произведён в генералы от кавалерии.

Однако из-за нескольких лет непрерывных боевых действий здоровье Платова было подорвано, и в 1809 году он перебрался на зимние квартиры на Дону. Но во время Отечественной войны 1812 года он вернулся в боевой строй и командовал всеми казачьими войсками на западной границе. Платов успешно действовал против французской армии в боях под Миром, Романовом и Семлевом, а затем прикрывал отступление войск Петра Багратиона к Смоленску и некоторое время руководил арьергардом объединённых русских войск. Однако летом 1812 года по настоянию Михаила Барклая де Толли он был временно выслан из действующей армии.

«У Платова были натянутые отношения практически со всеми главнокомандующими: с Барклаем де Толли, некоторое время с Багратионом и, самое главное, его не слишком любил Михаил Кутузов. Платов оказался одним из двух генералов, которые не получили никаких наград за Бородинское сражение и вообще за боевые действия 1812 года. Он получил титул графа лично от Александра I, но высшее военное начальство о его награждении не ходатайствовало. Это было в значительной мере связано с высоким уровнем конкуренции в генеральской среде. Дошло до того, что генерал Роберт Вильсон, представлявший Великобританию при русской армии и хорошо относившийся к Платову, говорил Кутузову о том, что его неплохо было бы использовать в боевых действиях. Кутузов был дипломатом и прислушался к британскому представителю. В дальнейшем казацкая конница Платова сыграла решающую роль во время второго этапа войны и захватила в том числе обоз армии Наполеона», — рассказал Виктор Безотосный.

Орловский А.О. Портрет М.И. Платова. 1812—1813 гг

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Историки отмечают, что действия донских казаков, прорвавшихся в тыл к французам, сыграли важную роль в Бородинском сражении.

«Казачьи части Платова были незаменимы в разведке, в сторожевой службе, при преследовании врага», — подчеркнул Виктор Безотосный.

При отходе Наполеона из центральных областей России одно только известие о приближении отрядов Платова заставляло французские подразделения отступать.

«Казаки действовали лавой, рассыпным строем. Управлять лавой в атаке достаточно тяжело. Но Платов это умел. Он прекрасно знал казаков. У него была своя команда, своя группа поддержки. Он лично подбирал всех полковых командиров. Он знал чуть ли ни каждого казака: кто из какой станицы, кому какое дело можно поручить. Он был для своих казаков отцом-атаманом», — рассказал в беседе RT заведующий отделом Российской национальной библиотеки доктор исторических наук Александр Сапожников.

Казаки Платова приняли участие в окончательном разгроме французских захватчиков в России, который историки сравнивали с травлей во время охоты. Позднее они стали героями Заграничного похода русской армии: в частности, в ходе битвы под Лейпцигом Платов своевременно разгадал замыслы неприятеля и, опрокинув вражескую кавалерию, сумел повлиять на исход сражения. По оценкам историков, казаки Платова после Отечественной войны 1812 года и до заключения Парижского мира захватили около 100 тыс. пленных и более 800 вражеских артиллерийских орудий.

Уильям Бичи. Портрет М.И. Платова (Лондон, 1814).

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«Пиком международной популярности Платова стала его поездка в составе российской делегации в Лондон. Он затмил по популярности даже Барклая де Толли, имевшего шотландское происхождение. Это произошло благодаря заметкам, которые писал Вильсон, представивший Платова главным соперником Наполеона на поле боя в России. В его честь назвали английский боевой корабль, ему присвоили звание доктора права в Оксфордском университете», — отметил Виктор Безотосный.

Вернувшись из европейских походов в Россию, Платов занялся вопросами развития подведомственных территорий Войска Донского, благоустройства Новочеркасска, а также обеспечения вдов и сирот погибших казаков. Он основал в Новочеркасске гимназию и типографию.

В последние годы жизни Матвей Платов часто и подолгу болел. Он умер 15 января 1818 года.

«Благодаря своему огромному авторитету Платов стал атаманом, который мог позволить себе управлять Войском Донским самовластно, не считаясь иногда даже с приказами из Санкт-Петербурга. Он был для подчинённых «своим», природным казаком и настоящим лидером. После него успешных руководителей войска, пользовавшихся такой самостоятельность, больше не было. Эпоха Платова стала для донского казачества самой славной страницей», — подытожил Александр Сапожников.