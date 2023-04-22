«Скрининги выявляют не все проблемы»: профессор РУДН — о предельном репродуктивном возрасте и поздних родах

В России предлагают нормативно установить понятие репродуктивного возраста для женщин. С таким предложением ранее выступил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава. Профессор кафедры акушерства и гинекологии РУДН, доктор медицинских наук Алина Соловьёва объяснила в интервью RT цель подобных инициатив — речь идёт об определении возраста, до наступления которого женщина будет иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям. По словам Соловьёвой, несмотря на достижения современной медицины, угасание репродуктивных функций происходит сегодня в том же возрасте, что и прежде. Она также отметила, что такие методики, как ЭКО, эффективны не всегда. Кроме того, у возрастных родителей выше риск рождения детей с патологиями.

— В России звучат призывы нормативно закрепить верхнюю границу репродуктивного возраста женщин на уровне 49 лет — такая планка установлена ВОЗ. Целесообразно ли это? И почему речь идёт именно о возрасте 49 лет?

— В данном случае речь, скорее, идёт о том, до какого возраста женщине должна оказываться помощь для лечения бесплодия, а для какого возраста применение вспомогательных репродуктивных технологий необходимо ограничить. Здесь рассматриваются не только интересы семьи, желающей иметь ребёнка, но и общества. Результаты позднего отцовства и материнства неоднозначны. Мы чётко знаем, что в этом случае увеличивается риск отклонений, генетических болезней и пороков развития у детей.

Поэтому в ряде стран установлено ограничение по возрасту, до которого женщинам за счёт государства оплачивается применение методов вспомогательных репродуктивных технологий. Далее — только за свой счёт. А в некоторых странах это даже запрещено — после наступления определённого возраста паре отказывают в оказании таких услуг даже в частных клиниках. В нашей стране подобных ограничений пока нет, но в целом врачи приветствуют практику рождения детей молодыми родителями.

— В СССР до 1970-х годов наиболее подходящим для рождения первого ребёнка считался возраст от 18 до 22 лет, а тех, кто впервые становился матерью после 24 лет, называли старородящими. Большинство советских женщин обзаводились детьми до 35 лет. Почему советские врачи рекомендовали рожать в столь юном возрасте?

— Женщины во всём мире рожают не по рекомендации врачей, а в конкретных обстоятельствах конкретного общества. В СССР, действительно, основная часть первородящих приходилась на возраст 20—25 лет, женщины с 25 до 30 лет считались пожилыми первородящими, а после 30 лет и вовсе старыми. Эти понятия вносились в диагноз лишь для того, чтобы нацеливать врачей-гинекологов на то, что у женщины с возрастом увеличивается количество заболеваний и, следовательно, растёт риск осложнений при беременности и родах. И к таким пациенткам относились более внимательно — проводили профилактику акушерских осложнений.

Но времена изменились, а вместе с ними и репродуктивное поведение. Например, среднедетность сменилась малодетностью, а для воспроизводства населения на каждую семью должно приходиться в среднем по два ребёнка. В России сегодня на каждую семейную пару приходится статистически только по полтора ребёнка. Поэтому проблемы демографии и воспроизводства населения так волнуют правительство, а также общество в целом. Как в советское время, так и сейчас врачи акушеры-гинекологи уверены, что в более молодом возрасте женщина имеет наименьший риск осложнений при родах. И, следовательно, больше шансов на рождение здоровых детей.

— Сейчас ВОЗ считает молодостью возраст до 44 лет, в России недавно тоже подняли эту планку — правда, только до 35 лет. На каком основании, на каких данных сделаны выводы об увеличении возраста молодости — меняется психология и социальный уклад? Или физиология тоже?

— В 1920 году средняя продолжительность жизни составляла около 47 лет. За последние 100 лет этот показатель увеличился в полтора раза — примерно до 73 лет. Это не могло не сказаться и на восприятии обществом возрастных категорий, таких как детство, молодость, зрелость и старость. Однако социальные стандарты это одно, а физиология — другое. Женщина в 44 года не может считаться молодой, поскольку в этом возрасте начинается постепенное угасание репродуктивной функции и переход к климаксу.

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Можно изменить внешний вид женщины при помощи пластической хирургии, но омолодить яичники, фолликулярный запас яйцеклеток как количественно, так и качественно невозможно. Яйцеклетки с возрастом стареют, вследствие этого беременность у женщин после 40 сопряжена с высокой частотой выкидышей, а также осложнений во время беременности, рождения недоношенных детей, а также детей с пороками развития. И на основании этих научных данных и были выработаны рекомендации, согласно которым возраст молодости, более пригодный для деторождения, — до 35 лет.

— Как роды в более старшем возрасте влияют на здоровье самой женщины? На этот счёт есть очень противоречивые мнения — кто-то пишет чуть ли не об омоложении, а кто-то — об ускоренном старении.

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— Сразу опровергну миф об омоложении за счёт родов. Особенно на фоне общего снижения здоровья населения. Пилотные исследования, которые проводились в том числе и на нашей кафедре, показали, что сегодня 23-летние женщины зачастую имеют большее количество заболеваний, чем 46-летние, то есть поколение их матерей. И такая же динамика наблюдается сейчас во всём мире, не только в России. Растёт частота сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, заболеваний мочевыводящих путей, а также ряда других болезней, включая гинекологические.

Поэтому надеяться на омоложение и оздоровление 40-летней женщины во время беременности было бы наивно. Возможно, ложное впечатление об оздоравливающем влиянии складывается у людей из-за того, что беременные и молодые матери чаще посещают гинекологов и педиатров, чем других врачей, например сосудистых хирургов и кардиологов.

Беременность — это состояние, в котором женщина отдаёт плоду всё — микроэлементы, витамины. Поэтому омолодиться во время беременности невозможно. Однако нет и данных о возможном ускорении старения из-за вынашивания ребёнка. Просто после рождения ребёнка женщина должна восстановиться, восстановить запасы микроэлементов. Поэтому женщинам рекомендуется соблюдать интергенетический интервал — это пауза в два года от рождения ребёнка до следующей беременности. Это даёт положительный эффект: снижается риск осложнений, а вероятность рождения здоровых детей вырастает.

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— Насколько точно сегодня тесты могут показать отклонения у будущего ребёнка?

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— Это зависит от конкретного отклонения — к сожалению, скрининги выявляют не все проблемы. Например, болезнь Дауна прогнозируется с точностью 99,9%, хотя для этого нужно применять достаточно дорогостоящую методику. А вот аутизм выявить во время беременности нельзя, он проявляется у детей ближе к возрасту трёх лет.

— Если возраст отца тоже играет роль, почему в таком случае никто не говорит о «старородящих» отцах?

— Именно женщина вынашивает и обеспечивает будущего ребёнка всем необходимым. Яйцеклетка молодой женщины в возрасте до 35—36 лет способна к активному, правильному делению, в отличие от женщины с чётко обозначенным климактерическим периодом, когда идёт угасание репродуктивных функций. А у мужчин с возрастом репродуктивные функции не утрачиваются.

— У позднего отцовства и материнства есть и свои положительные стороны. Например, зарубежные эксперты в 2019 году опубликовали исследование, согласно которому у возрастных родителей дети были менее агрессивными, шумными и непослушными. Что в целом можно сказать о позднем родительстве — стоит ли спешить с рождением детей или можно всё же это отложить, как сейчас многие делают?

— Опыт врачей-акушеров-гинекологов однозначно свидетельствует о том, что позднее родительство — это плохо. У ребёнка возрастных родителей увеличивается шанс приобрести врождённую аномалию и ряд ранее обсуждаемых заболеваний.

Что же касается поведенческих характеристик, то понятно, что с возрастом интересы родителей концентрируются на ребёнке. Молодая пара хочет не только растить малыша, но и, например, пойти в турпоход, театр, кино, заниматься спортом и т. д.

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— Влияет ли тенденция откладывать рождение детей на поздний срок на снижение рождаемости? Часто ли люди сталкиваются с репродуктивными сложностями, когда хотят завести детей ближе к 40 годам? Как продвинулись за последние годы вспомогательные репродуктивные технологии? И примерно в каком проценте случаев они помогают решить проблему?

— Если пара планирует детей в 40 лет и более, то, скорее всего, в семье не будет более одного ребёнка. Как правило, такие женщины не в состоянии сами забеременеть из-за старения организма. Поэтому они зачастую обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям, то есть к методикам ЭКО. Да, такие технологии неуклонно развиваются. Однако законы природы они всё равно отменить не могут, как и серьёзно повысить рождаемость — пока что процент рождённых с помощью ЭКО детей в России не превышает двух. Только порядка 35% женщин с первой попытки смогут забеременеть с помощью такого метода. Нередко у женщины бывает до 15 попыток ЭКО. Это тяжелейшие психологические и физические испытания, которые требуют помощи психологов, партнёра, поддержки врача и семьи.

— Какие репродуктивные технологии могут появиться в будущем — искусственная матка для вынашивания детей, клонирование и т. п.?

— На этот вопрос мы получим ответ в будущем. Однако сейчас все врачи выступают за то, чтобы женщины чаще рожали детей в молодом репродуктивном возрасте.