В России предложили закрепить репродуктивный возраст на законодательном уровне

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В Совете Федерации прошёл круглый стол, участники которого обсудили репродуктивное здоровье женщин. В частности, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина выразила мнение, что в России нужно законодательно отрегулировать репродуктивный возраст.
В России предложили закрепить репродуктивный возраст на законодательном уровне
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Daly

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Со своей стороны, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак отметил, что первородящей старшего возраста медики считают женщину от 28 лет. Во вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) есть понятие о позднем репродуктивном возрасте — 35—40 лет.

«Возраст женщины — серьёзный фактор, от этого никуда не деться. Он многократно снижает шансы на наступление беременности», — сказал Корсак.

Он также напомнил, что международная практика нередко ограничивает доступ к услугам ВРТ с 38 лет.

Ранее Росстат провёл исследование, в рамках которого проанализировал репродуктивные планы россиянок в 2022 году. Согласно результатам исследования, 71,6% респондентов хотят иметь одного или двух детей.

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