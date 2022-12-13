«Храбрость и готовность к смерти»: как новозеландские маори отстояли своё право на жизнь

380 лет назад участники нидерландской экспедиции под руководством Абеля Тасмана первыми из европейцев посетили Новую Зеландию. Представители народа маори встретили заморских гостей недружелюбно и атаковали первых европейцев, попытавшихся к ним приблизиться. Недоверчивое и зачастую агрессивное отношение к выходцам из Европы сохранилось у маори надолго. По словам историков, только британцам удалось закрепиться в Новой Зеландии, но колонизация островов разительно отличалась от захвата земель в других частях земного шара. Европейцам пришлось считаться с мнением маори, уважать их самобытность и во время переговоров пойти на серьёзные уступки.

13 декабря 1642 года нидерландская экспедиция под руководством Абеля Тасмана открыла для европейцев Новую Зеландию. Однако местные жители из народа маори встретили иностранцев недружелюбно и при первой же возможности напали на них. Прохладное отношение к европейцам сохранилось у маори более чем на два столетия. Когда Великобритания всё-таки покорила Новую Зеландию, официальному Лондону пришлось договариваться с маори о мире и идти на серьёзные уступки.

«Культ мужчины-воина»

Точное время прибытия в Новую Зеландию предков современных маори неизвестно. Историки говорят, что это произошло примерно в X—ХIV столетиях. Оказавшись на островах, маори создали самобытную культуру каменного века. Они занимались земледелием, охотой, рыболовством и собирательством. Из домашних животных они разводили только собак, мясо которых употребляли в пищу.

«У маори сложились достаточно сложные социальные отношения. В их обществе выделялись вожди и знатные люди. К моменту прихода европейцев они уже потихоньку вступили на путь развития цивилизации», — отметил в разговоре с RT младший научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Кочетков.

Племена маори делились на кланы — хапу, занимавшие обычно одну деревню. Согласно историческим традициям, племена создавали союзы. Общество делилось на социальные слои — от вождей до рабов. Значительную часть населённых пунктов маори составляли хорошо укреплённые посёлки-крепости, известные как па.

По словам историков, племена маори постоянно воевали между собой. Побеждённые деревни платили дань победителям. Маори практиковали ритуальный каннибализм, человеческие жертвоприношения, а также обезглавливание вражеских вождей с последующим высушиванием их голов в качестве трофеев.

Традиционным оружием маори были копья и различные виды палиц.

«Общество маори было очень воинственным. Возможно, это было связано с тем, что все они происходили от небольшой группы исследователей, среди которых ценились храбрость и готовность к смерти. Кроме того, маори владели ограниченным перечнем хозяйственных навыков и уровень их жизни был достаточно скромным. Покорение других племён позволяло его повысить», — рассказал RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По его словам, важной составляющей жизни маори была кровная месть, также приводившая к длительным войнам.

«Если проводить исторические параллели, то общество маори очень сильно напоминало социум, существовавший в Индии в ведический период: та же воинственность и жёсткое разделение на социальные группы», — подчеркнул в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

Модель новозеландской крепости па

© Wikimedia Commons/Public Domain

По словам эксперта, среди маори существовал культ мужчины-воина, его доблести, положения в социуме и магической духовной силы, известной как мана.

«Дисциплина была философской идеей, лежавшей в основе организации жизни общества маори. Каждый знал свою роль, подчинение вождю было тотальным, маори всегда были готовы к войне», — рассказал Егор Лидовской.

«Взаимное уважение»

В XVII веке обширные территории в Юго-восточной Азии находились под контролем Голландской Ост-Индской компании, занимавшейся торговлей специями, фарфором, шёлком и другими восточными товарами, которые пользовались спросом в Европе. По словам историков, руководство компании мечтало об открытии новых земель, с которыми можно было бы наладить выгодную для голландцев торговлю. Их надежды были связаны с южной частью Тихого океана. Географы XVII столетия считали, что там находится большой богатый материк.

В 1642 году Голландская Ост-Индская компания отправила на юг экспедицию на двух кораблях под руководством одного из лучших своих мореплавателей — Абеля Тасмана.

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Тасман двинулся в южную часть Тихого океана. В конце ноября он открыл остров, который теперь называется Тасманией, а 13 декабря 1642 года члены его экспедиции увидели в океане неизвестную ранее гористую землю. По мнению современных исследователей, команда Тасмана сначала достигла западного побережья входящего в состав Новой Зеландии острова Южный, но найти удобное место для высадки голландские моряки не смогли и двинулись на северо-восток.

18 декабря корабли Тасмана остановились в бухте, известной сегодня как Голден-бей. Вечером моряки заметили на берегу огни и увидели четыре лодки с аборигенами. Голландцы и маори пытались перекрикиваться, но не поняли друг друга. Тогда они обменялись сигналами из духовых инструментов, и маори вернулись на берег.

На следующий день голландцы попытались привлечь маори и начать с ними торговать, но те не стали приближаться к кораблям, вместо этого лавируя на своих лодках вокруг стоянки европейцев. Тогда с кораблей Тасмана для установления контакта с маори отправили офицера в шлюпке с шестью гребцами. Однако новозеландцы неожиданно атаковали их. Трое моряков погибли сразу, ещё один был смертельно ранен. Одно из тел маори затащили в свою лодку. С кораблей открыли огонь из пушек и мушкетов, после чего голландцы ретировались.

Они планировали покинуть бухту, но, когда подняли паруса, к кораблям двинулось 11 лодок, заполненных маори. Члены экспедиции открыли огонь, в результате которого как минимум один новозеландец упал на дно лодки.

Маори, встреченные экспедицией Абеля Тасмана, рисунок XVII века

© Wikimedia Commons/Public Domain

По словам Дмитрия Кочеткова, причины враждебной реакции маори на появление европейцев однозначно определить нельзя.

«Маори были смелыми воинственными людьми и пришельцев не испугались. Возможно, они в принципе считали, что от чужаков не стоит ожидать ничего хорошего, а может, голландцы, сами того не зная, дали сигнал, который трактовался маори как проявление агрессии, например гудение в трубы», — отметил эксперт.

В дальнейшем экспедиция Тасмана прошла вдоль побережья Новой Зеландии и навсегда покинула острова в начале января 1643 года. При этом голландцы, по словам историков, пришли к выводу о бесперспективности колонизации новых земель, на которых не обнаружили ни золота, ни пряностей.

Вождь маори, рисунок XVIII века

© Wikimedia Commons/Public Domain

Как отмечают эксперты, в последующие полтора столетия европейцы, подходившие к берегам Новой Зеландии, часто сталкивались с недружелюбной реакцией маори. В 1772 году в Новой Зеландии вместе с частью членов своей команды погиб французский мореплаватель Марк-Жозеф Марион Дюфрен.

Со временем европейским китобоям, купцам и охотникам на тюленей всё же удалось установить контакт с маори. В обмен на свежую воду, зелень, древесину для починки судов и другие товары европейцы передавали местным жителям оружие, спиртные напитки, домашних животных и овощи, в частности картофель и батат.

Военный танец маори, гравюра XIX века

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По словам историков, последствия таких контактов были неоднозначными. С одной стороны, многие маори стали жертвами завезённых европейцами инфекционных болезней и ещё более ожесточённых междоусобных войн, которые теперь велись с помощью огнестрельного оружия, но с другой, благодаря новым неприхотливым сельскохозяйственным культурам у маори вырос уровень жизни и снизилась детская смертность.

В 1820 году британцы привезли на переговоры в Лондон Хонги Хике — вождя племени нгапухи. Домой тот вернулся с 500 ружьями и солидным запасом другого оружия. Это позволило его племени уничтожить и покорить многих своих соседей.

Неизвестный воин маори

© Wikimedia Commons/Public Domain

Как отметил Егор Лидовской, благодаря железной дисциплине маори хорошо осваивали новые тактические приёмы и были прекрасно управляемы в бою. Некоторые из племён привлекали в качестве военных советников европейских авантюристов.

В XIX веке общество маори начало меняться, всё больше использовался рабский труд. Благодаря европейскому оружию и достаточному количеству продовольствия начала складываться социальная группа профессиональных военных.

В 1840 году официальный Лондон объявил Новую Зеландию своей колонией. В селении Вайтанги был подписан уникальный в своём роде договор: британцы гарантировали маори официальное право собственности на землю и другие права подданных короны. С остальными аборигенными народами Великобритания, по словам историков, действовала значительно бесцеремоннее.

«Между маори и британцами возникло своего рода взаимное уважение. После нескольких столкновений стороны поняли, что они практически равны между собой в военном плане», — отметил Дмитрий Кочетков.

Маори и украшенный нос лодки, иллюстрации XIX века

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Однако, по словам историков, положение британцев в Новой Зеландии осложнялось тем, что они находились на значительном удалении от своих баз и испытывали логистические сложности, что усиливало позиции маори. Вместе с тем, заключив договор с коренными новозеландцами, британцы не всегда его соблюдали, местные жители становились жертвами земельных спекулянтов. Это привело к обострению отношений, и в 1843 году начался англо-маорийский военный конфликт, продолжавшийся почти 30 лет.

Коллекция мокомокаи (татуированных голов маори), собранная британским офицером Горацио Робли

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Как отмечают эксперты, боевые действия велись с переменным успехом, иногда прерываясь для ведения переговоров и объявления перемирия.

К началу 1870-х годов потери маори в войне составили около 2,5 тыс. человек, а британцев — более 800. После этого Великобритания решила пойти на мирное урегулирование конфликта. Маори сохранили за собой часть племенных земель, ещё часть своих земель они вернули через суды. Кроме того, представители местного населения получили гражданские права и квоту в парламенте. В 1872 году боевые действия полностью завершились.

Бой между британцами и маори, рисунок XIX века

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Маори потеряли страну, но всё же сохранили право на жизнь и на некоторую самобытность. Это уникальный случай в отношениях британцев с населением колонизируемых земель. Новозеландцев спасла их воинственность, смелость, жёсткая дисциплина и готовность учиться у завоевателей», — подытожил Лидовской.