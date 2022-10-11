«Нашим людям места в планах оккупантов не было»: преступления нацистов в Ленобласти в годы ВОВ признаны геноцидом
- Жертвы нацисткого террора в Ленинградской области, 1943 год
- РИА Новости
- © Борис Кудояров
В понедельник, 10 октября, Ленинградский областной суд вынес решение о признании геноцидом преступлений фашистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны. По словам историков, решение является нужным и своевременным, так как позволяет правильно оценить и сохранить в памяти новых поколений информацию о преступлениях, не имеющих срока давности.
Оккупационный режим
На территорию Ленинградской области гитлеровские оккупанты ворвались уже летом 1941 года. На Лужском оборонительном рубеже, созданном силами красноармейцев и местного мирного населения, немецкие части удалось задержать на три недели. Нацисты потеряли около 10 тыс. солдат и офицеров, а также сотни единиц бронетехники. Но в августе 1941-го бои разгорелись уже на ближних подступах к Ленинграду.
8 сентября началась блокада Ленинграда гитлеровскими войсками. При этом значительная часть территории Ленинградской области оказалась под контролем оккупантов. Гитлеровцы наносили жестокие авиационные и артиллерийские удары по Ленинграду и морили население голодом. Однако, по словам историков, не менее жестоко они относились и к мирным жителям на оккупированных территориях.
Гитлеровцы разорили 16 городов и полностью либо частично разрушили около 3 тыс. деревень. По словам экспертов, свыше 400 тыс. жителей региона были угнаны на каторжные работы в Германию либо убиты.
«Нацистский оккупационный режим в Ленинградской области был одним из самых длительных на территории России — с 1941 по 1944 год. Его жертвами становились военнопленные, евреи, психически больные люди, обычные мирные жители. Наряду с немцами в массовых преступлениях участвовали представители Финляндии, формирования из Эстонии, Латвии, Испании, Норвегии, Бельгии, а также местные коллаборационисты», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв.
По его словам, оккупанты даже не рассматривали возможности сохранения в Ленинградской области мирного населения.
- Акт Лужской райкомиссии по изучению немецких злодеяний. Страница из акта о злодеяниях, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в городе Гатчине
- © ЦГАСПб / Архив ФСБ
«Специфика региона была в том, что он рассматривался как некая восточная часть так называемого тысячелетнего рейха — не как колония, а именно как часть своего сверхгосударства. Поэтому нашим людям места в планах оккупантов не было. Их планировалось полностью уничтожить или изгнать», — подчеркнул историк.
Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИРИ РАН Мирослав Морозов, работа по сбору информации о преступлениях гитлеровских оккупантов началась сразу после освобождения Ленинградской области силами Красной армии.
- Поисковые работы на месте массовых захоронений советских граждан, убитых нацистами
- © Фото поискового отряда «Ягуар»
«Представители СССР, выступая на Нюрнбергском процессе, имели на руках документы о многочисленных преступлениях нацистов против человечности. В материалах процесса, правда, не фигурирует ещё сам термин «геноцид», но, по сути, действия гитлеровцев и были геноцидом в современном понимании этого слова», — подчеркнул Мирослав Морозов.
«Не имеет срока давности»
В последние годы благодаря работе представителей поискового движения и историков были получены дополнительные материалы о зверствах фашистских оккупантов в Ленинградской области. По информации ФСБ РФ, на территории региона в 2020—2022 годах был обнаружен целый ряд массовых захоронений жертв нацистов из числа мирных граждан.
В районе деревни Новая Буря Ломоносовского района обнаружили останки 1362 мирных граждан, 675 из которых — детские, возле посёлка Шапки Тосненского района — останки 17 учащихся фабрично-заводского училища, в городе Луге — останки 134 человек, включая женщин и детей, в парке «Сильвия» города Гатчина — останки 20 человек. Работы там продолжаются.
Раскопки в парке «Сильвия» проводились на основе результатов исследования архивных материалов о деятельности в период с октября 1941 года по январь 1944 года штаба карательного отряда немецкой полиции безопасности и СД «Айнзацкоманда №1». Только с сентября 1943 года по январь 1944 года там были захоронены свыше 4 тыс. человек, убитых нацистами.
«Работать с останками, которым уже более 80 лет, крайне сложно. Нужно умело использовать письменные источники, материалы криминалистической экспертизы. Некоторые места массового уничтожения людей только недавно выявлены», — подчеркнул Борис Ковалёв.
Следственный комитет РФ провёл расследование уголовного дела по ст. 357 УК РФ «Геноцид» по факту массового уничтожения населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, а прокуратура региона затем подала иск в суд с целью официального признания этих действий геноцидом.
- Спецсообщение об умерщвлении пациентов 4-й психиатрической больницы им. Кащенко. Страница из справки о положении в тылу немецких войск
- © ЦГАИПД / Архив ФСБ
В ходе рассмотрения дела в суде приводились конкретные примеры нацистских преступлений. На территории Гатчинского района для военнопленных и представителей мирного населения был создан лагерь «Дулаг-154». Людей в нём морили голодом и принуждали к тяжёлому физическому труду. В день в лагере гибли до 150 человек, общее количество погибших узников оценивается примерно в 80 тыс.
В психиатрической больнице имени Кащенко (Гатчинский район) с использованьем смертельных инъекций убили 850 душевнобольных. В январе 1942 года в деревне Макарьевская Пустынь расстреляны 248 женщин-инвалидов.
В ходе судебных заседаний также рассматривались вопросы культурного геноцида нацистами для искоренения исторической и культурной самоидентичности России. Гитлеровцы разрушили дворцы и парки в Павловске, Пушкине, Петергофе. Была уничтожена уникальная система Петергофских фонтанов, и разграблено свыше 100 тыс. музейных экспонатов.
- Поисковые работы на месте массовых захоронений советских граждан, убитых нацистами
- © Фото поискового отряда «Ягуар»
В решении от 10 октября 2022 года Ленинградский областной суд официально признал действия нацистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР, совершённым в отношении 435 тыс. 371 советского гражданина.
В решении суда подчёркивается, что деятельность оккупантов была частью плана, заключавшегося в намерении нацисткой Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путём изгнания и истребления, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.
- Справка о продовольственном положении в оккупированных районах Ленинградской области
- © ЦГАИПД / Архив ФСБ
По словам Мирослава Морозова, работу, связанную с разоблачением действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны, необходимо продолжать, чтобы об этих страшных страницах истории знали будущие поколения.
«Нельзя, чтобы память об этих событиях уходила в песок вместе с прошлыми поколениями. Это всё не имеет срока давности. Об этом нужно помнить всегда», — подытожил Мирослав Морозов.
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