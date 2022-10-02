«Путь на восток»: как взятие Казани изменило историю России

470 лет назад русские войска под командованием царя Ивана IV взяли Казань. Казанское ханство было ликвидировано, а его земли вошли в состав территории России. По словам экспертов, это событие имело колоссальные исторические последствия. Были пресечены продолжавшиеся около ста лет разорительные набеги ханских войск в русские земли, прекратил своё существование крупный очаг работорговли, а России расширила зону своего влияния на Волге и получила возможность для освоения земель на Урале и в Сибири.

2 октября 1552 года русские войска взяли Казань. Эта победа привела к ликвидации Казанского ханства и расширению территории Русского государства. Москва избавилась от постоянной угрозы набегов ханских войск и смогла приступить к активному освоению земель к востоку от Волги.

Набеги казанских ханов

Казанское ханство сформировалось в середине XV века на базе части эмиратов Булгарского улуса Золотой Орды. По словам историков, благодаря удобному географическому положению, Казань стала на время одним из важнейших экономических и политических центров Волго-Уральского региона.

«Казанское ханство было обломком Золотой Орды, постоянно беспокоившим русские земли своими набегами», — отметил в разговоре с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

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Набеги из Казани на территорию Русского государства начались ещё в период формирования ханства. В 1444 —1445 годах отряды ордынских царевичей Якуба и Махмуда, ставшего в дальнейшем одним из первых казанских ханов, разорили земли в окрестностях Мурома, но были оттеснены русскими войсками. В дальнейшем набеги казанских ханов на русские территории стали регулярными. Ханские отряды разоряли и грабили русские земли, угоняя население в рабство.

При этом в Казани далеко не все хотели воевать с Москвой. Уже в конце XV века среди знати ханства стала формироваться группа, настроенная на сближение с Русским государством. По словам историков, на ханском престоле стали чередоваться правители, симпатизировавшие Москве и, напротив, настроенные на конфронтацию с ней. Готовые воевать с Русским государством ханы, как правило, тяготели во внешней политике к Крымскому ханству.

Только в период с 1467 по 1530 годы историки насчитывают шесть крупных войн между Русским государством и Казанским ханством, и это не считая многочисленных скоротечных набегов в русские земли. Казань на время признавала русского правителя своим сюзереном, но при первом же изменении внешнеполитической ситуации снова шла на конфликт.

Воины Казанского ханства, рисунок XVII века

© Wikimedia Commons/Public Domain

В 1512 году между Москвой и Казанью был заключён «вечный мир», одним из условий которого было не избирать казанского хана «без ведома» великого князя московского. В 1519 году казанская знать пригласила на престол касимовского хана Шаха-Али, ориентированного на Москву. В город был даже введён русский гарнизон, что возмутило «прокрымскую» часть местной знати. Шаха-Али свергли, и его место занял крымский царевич (и будущий глава Крымского ханства) Сагиб-Гирей, при котором конфликт между Казанью и Москвой усугубился.

Но из-за обострения внутриполитической ситуации в Крыму Сагиб-Гирей вынужден был оставить Казанское ханство. В 1524 году на престоле его сменил племянник — Сафа-Гирей. Он пошёл на временное перемирие с Москвой, но принципиально не отказался от продолжения прежней линии. В 1530 году хан оскорбил русского посла и спровоцировал новую войну, в которой, впрочем, ни одна из сторон не добилась решающего преимущества, и конфликт завершился очередным перемирием. Вскоре в ханстве началась междоусобица из-за вмешательств крымцев из окружения Сафа-Гирея в дела местных жителей. Хан бежал из Казани. Престол занял брат Шах-Али — Джан-Али, придерживавшийся прорусского курса.

К середине 1530-х годов ситуация в Восточной Европе резко изменилась. Сагиб-Гирей возглавил Крымское ханство, а великий князь московский Василий III скончался, и на престол взошёл его малолетний сын Иван IV. Ослаблением позиций Москвы воспользовались прокрымскме силы в Казани. Джан-Али в 1535 году был убит. Вместо него ханом снова стал Сафа-Гирей.

Русский конный воин, акварель Лукаса де Геера XVI века

© Wikimedia Commons/Public Domain

Вторая половина 1530-х — 1540-е годы стали временем наиболее интенсивных и жестоких набегов Казанского ханства на русские земли. Под ударом оказались территории в нижнем течении Оки, Поволжье, Вятской земле. По подсчётам историков, в рабство было угнано примерно 100 тыс. жителей Русского государства. Из-за постоянных разорений ряд уездов полностью опустели, торговля по Волжскому пути практически прекратилась, доходы казны и уровень жизни в Русском государстве упали.

«Казань была хронической язвой московской жизни», — писал русский историк Сергей Платонов.

Казанские походы

В середине 1540-х годов достигший официального совершеннолетия Иван IV стал реальным правителем Русского государства. Противодействие набегам Казанского ханства резко активизировалось.

«Система опоры на лояльных по отношению к Москве ханов себя не оправдала. Каждый раз другие державы находили возможность менять их на своих ставленников. Нужно было корректировать политику в отношении Казани», — подчеркнул в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

В 1545 году русская судовая рать совершила поход на Казань, атаковав её окрестности и вернувшись с минимальными потерями. Два года спустя до устья реки Свияги дошла русская пятиполковая рать.

Иван IV собирает войска перед взятием Казани, иллюстрация к Лицевому летописному своду

© Лицевой летописный свод/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

«В начале 1548 года стартовал масштабный поход на Казань русского войска под командованием самого Ивана IV. Из-за недостаточно крепкого льда на Волге утонула значительная часть русской артиллерии. Иван IV вернулся в Нижний Новгород, а затем в Москву. Часть войска нанесла удар по окрестностям Казани, но с самим городом ничего не смогла сделать из-за отсутствия тяжёлых орудий», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В 1549 году Сафа-Гирей умер, но при власти в Казани остались представители силы, ориентированной на Крымское ханство.

Очередной русский поход начался в 1550 году. Московские войска осадили Казань, но вынуждены были отступить из-за плохой погоды и проблем со снабжением. На обратном пути русское командование решило основать возле того места, где Свияга впадала в Волгу, крепость — потенциальную опорную базу для нового наступления. На следующий год было совершено несколько крупных рейдов вглубь Казанского ханства, а часть местного населения согласилась перейти в подданство русского царя.

Поход 1552 года русское командование готовило особо тщательно. Была мобилизована большая армия, собрано мощное артиллерийское подразделение, накоплены все необходимые припасы. Летом конная рать по суше, а остальные войска на судах двинулись вглубь территории Казанского ханства.

15 августа хану Ядгар-Мухаммеду была отправлена грамота с предложением покориться Русскому государству добровольно, но тот ответил отказом. После этого российские войска переправились через Волгу и подступили к Казани.

Город был прекрасно укреплён — двойной крепостной стеной с каменными башнями и рвом. Кроме того, к северо-востоку от Казани находились укрепления, гарнизон которых мог наносить удары в тыл русской армии.

Ханские отряды неоднократно совершали вылазки из-за городских стен, но несли при этом большие потери, в том числе под плотным огнём русских стрельцов. Отряды, пытавшиеся ударить в тыл русскому войску, были разгромлены.

Артиллерия царских войск активно обстреливала укрепления Казани. Параллельно делались подкопы под городские стены, в которые закладывались мины. Подрыв, произведённый 4 сентября, уничтожил тайный проход из города к воде и нанёс серьёзный ущерб его укреплениям.

2 октября после того, как подрывами мин были уничтожены два больших участка городских стен, начался генеральный штурм Казани. В городе шли уличные бои. Хан и его близкие сдались в плен. Большинство участников обороны города погибли.

Взятие Казани Иваном Грозным, картина Алексея Кившенко, XIX век

© Wikimedia Commons/Public Domain

12 октября Иван IV покинул Казань, оставив в городе гарнизон. Процесс полного присоединения Казанского ханства к Русскому государству занял около пяти лет, и был полностью завершён в 1557 году. По словам Виталия Захарова, Волга стала превращаться в «великую русскую реку», а в Поволжье начали массово переселяться крестьяне из других регионов страны. Прекращение войн и набегов обеспечило мирное развитие и процветание лежащих вдоль Волги районов. При этом Иван IV охотно принимал на службу бывших подданных Казанского ханства. По отношению к местным жителям проводилась политика религиозной и культурной терпимости.