«Путь на восток»: как взятие Казани изменило историю России
- Пётр Михайлович Шамшин. Вступление Иоанна IV в Казань. 1894. Николаевский художественный музей им. В. В. Верещагина
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2 октября 1552 года русские войска взяли Казань. Эта победа привела к ликвидации Казанского ханства и расширению территории Русского государства. Москва избавилась от постоянной угрозы набегов ханских войск и смогла приступить к активному освоению земель к востоку от Волги.
Набеги казанских ханов
Казанское ханство сформировалось в середине XV века на базе части эмиратов Булгарского улуса Золотой Орды. По словам историков, благодаря удобному географическому положению, Казань стала на время одним из важнейших экономических и политических центров Волго-Уральского региона.
«Казанское ханство было обломком Золотой Орды, постоянно беспокоившим русские земли своими набегами», — отметил в разговоре с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.
Набеги из Казани на территорию Русского государства начались ещё в период формирования ханства. В 1444 —1445 годах отряды ордынских царевичей Якуба и Махмуда, ставшего в дальнейшем одним из первых казанских ханов, разорили земли в окрестностях Мурома, но были оттеснены русскими войсками. В дальнейшем набеги казанских ханов на русские территории стали регулярными. Ханские отряды разоряли и грабили русские земли, угоняя население в рабство.
При этом в Казани далеко не все хотели воевать с Москвой. Уже в конце XV века среди знати ханства стала формироваться группа, настроенная на сближение с Русским государством. По словам историков, на ханском престоле стали чередоваться правители, симпатизировавшие Москве и, напротив, настроенные на конфронтацию с ней. Готовые воевать с Русским государством ханы, как правило, тяготели во внешней политике к Крымскому ханству.
Только в период с 1467 по 1530 годы историки насчитывают шесть крупных войн между Русским государством и Казанским ханством, и это не считая многочисленных скоротечных набегов в русские земли. Казань на время признавала русского правителя своим сюзереном, но при первом же изменении внешнеполитической ситуации снова шла на конфликт.
- Воины Казанского ханства, рисунок XVII века
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В 1512 году между Москвой и Казанью был заключён «вечный мир», одним из условий которого было не избирать казанского хана «без ведома» великого князя московского. В 1519 году казанская знать пригласила на престол касимовского хана Шаха-Али, ориентированного на Москву. В город был даже введён русский гарнизон, что возмутило «прокрымскую» часть местной знати. Шаха-Али свергли, и его место занял крымский царевич (и будущий глава Крымского ханства) Сагиб-Гирей, при котором конфликт между Казанью и Москвой усугубился.
Но из-за обострения внутриполитической ситуации в Крыму Сагиб-Гирей вынужден был оставить Казанское ханство. В 1524 году на престоле его сменил племянник — Сафа-Гирей. Он пошёл на временное перемирие с Москвой, но принципиально не отказался от продолжения прежней линии. В 1530 году хан оскорбил русского посла и спровоцировал новую войну, в которой, впрочем, ни одна из сторон не добилась решающего преимущества, и конфликт завершился очередным перемирием. Вскоре в ханстве началась междоусобица из-за вмешательств крымцев из окружения Сафа-Гирея в дела местных жителей. Хан бежал из Казани. Престол занял брат Шах-Али — Джан-Али, придерживавшийся прорусского курса.
К середине 1530-х годов ситуация в Восточной Европе резко изменилась. Сагиб-Гирей возглавил Крымское ханство, а великий князь московский Василий III скончался, и на престол взошёл его малолетний сын Иван IV. Ослаблением позиций Москвы воспользовались прокрымскме силы в Казани. Джан-Али в 1535 году был убит. Вместо него ханом снова стал Сафа-Гирей.
- Русский конный воин, акварель Лукаса де Геера XVI века
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Вторая половина 1530-х — 1540-е годы стали временем наиболее интенсивных и жестоких набегов Казанского ханства на русские земли. Под ударом оказались территории в нижнем течении Оки, Поволжье, Вятской земле. По подсчётам историков, в рабство было угнано примерно 100 тыс. жителей Русского государства. Из-за постоянных разорений ряд уездов полностью опустели, торговля по Волжскому пути практически прекратилась, доходы казны и уровень жизни в Русском государстве упали.
«Казань была хронической язвой московской жизни», — писал русский историк Сергей Платонов.
Казанские походы
В середине 1540-х годов достигший официального совершеннолетия Иван IV стал реальным правителем Русского государства. Противодействие набегам Казанского ханства резко активизировалось.
«Система опоры на лояльных по отношению к Москве ханов себя не оправдала. Каждый раз другие державы находили возможность менять их на своих ставленников. Нужно было корректировать политику в отношении Казани», — подчеркнул в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
В 1545 году русская судовая рать совершила поход на Казань, атаковав её окрестности и вернувшись с минимальными потерями. Два года спустя до устья реки Свияги дошла русская пятиполковая рать.
- Иван IV собирает войска перед взятием Казани, иллюстрация к Лицевому летописному своду
- © Лицевой летописный свод/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0
«В начале 1548 года стартовал масштабный поход на Казань русского войска под командованием самого Ивана IV. Из-за недостаточно крепкого льда на Волге утонула значительная часть русской артиллерии. Иван IV вернулся в Нижний Новгород, а затем в Москву. Часть войска нанесла удар по окрестностям Казани, но с самим городом ничего не смогла сделать из-за отсутствия тяжёлых орудий», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров.
В 1549 году Сафа-Гирей умер, но при власти в Казани остались представители силы, ориентированной на Крымское ханство.
Очередной русский поход начался в 1550 году. Московские войска осадили Казань, но вынуждены были отступить из-за плохой погоды и проблем со снабжением. На обратном пути русское командование решило основать возле того места, где Свияга впадала в Волгу, крепость — потенциальную опорную базу для нового наступления. На следующий год было совершено несколько крупных рейдов вглубь Казанского ханства, а часть местного населения согласилась перейти в подданство русского царя.
Поход 1552 года русское командование готовило особо тщательно. Была мобилизована большая армия, собрано мощное артиллерийское подразделение, накоплены все необходимые припасы. Летом конная рать по суше, а остальные войска на судах двинулись вглубь территории Казанского ханства.
15 августа хану Ядгар-Мухаммеду была отправлена грамота с предложением покориться Русскому государству добровольно, но тот ответил отказом. После этого российские войска переправились через Волгу и подступили к Казани.
- План взятия Казани
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Город был прекрасно укреплён — двойной крепостной стеной с каменными башнями и рвом. Кроме того, к северо-востоку от Казани находились укрепления, гарнизон которых мог наносить удары в тыл русской армии.
Ханские отряды неоднократно совершали вылазки из-за городских стен, но несли при этом большие потери, в том числе под плотным огнём русских стрельцов. Отряды, пытавшиеся ударить в тыл русскому войску, были разгромлены.
Артиллерия царских войск активно обстреливала укрепления Казани. Параллельно делались подкопы под городские стены, в которые закладывались мины. Подрыв, произведённый 4 сентября, уничтожил тайный проход из города к воде и нанёс серьёзный ущерб его укреплениям.
2 октября после того, как подрывами мин были уничтожены два больших участка городских стен, начался генеральный штурм Казани. В городе шли уличные бои. Хан и его близкие сдались в плен. Большинство участников обороны города погибли.
- Взятие Казани Иваном Грозным, картина Алексея Кившенко, XIX век
- © Wikimedia Commons/Public Domain
12 октября Иван IV покинул Казань, оставив в городе гарнизон. Процесс полного присоединения Казанского ханства к Русскому государству занял около пяти лет, и был полностью завершён в 1557 году. По словам Виталия Захарова, Волга стала превращаться в «великую русскую реку», а в Поволжье начали массово переселяться крестьяне из других регионов страны. Прекращение войн и набегов обеспечило мирное развитие и процветание лежащих вдоль Волги районов. При этом Иван IV охотно принимал на службу бывших подданных Казанского ханства. По отношению к местным жителям проводилась политика религиозной и культурной терпимости.
«Взятие Казани сыграло важную историческую роль. Был ликвидирован крупный очаг работорговли, множество людей вновь стали свободными. Россия открыла для себя путь на восток, получив возможность осваивать земли за Волгой, а затем — Урал и Сибирь», — подытожил Дмитрий Володихин.