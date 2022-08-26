«Лето будет всё более жарким»: российский климатолог — о причинах аномальной засухи в Европе и глобальном потеплении

Главная причина сильнейшей засухи, которая наблюдается сейчас в Европе — задержавшийся над континентом антициклон. В летний период подобные атмосферные явления всегда приводят к волнам аномальной жары, которые распределяются неравномерно. Поэтому в России нет такой ситуации, как в ЕС, хотя в августе также фиксируются повышенные температуры. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов. По его словам, рост числа таких антициклонов может быть вызван глобальным потеплением. Учёный также ожидает, что в ближайшие десятилетия количество волн жары будет только нарастать.

— Недавно Объединённый исследовательский центр (JRC) Еврокомиссии заявил, что Европа переживает, вероятно, самую сильную засуху за последние 500 лет, которая может затронуть более половины территории ЕС (64%). Что привело к такой ситуации?

— Климатологи объективно не могут оценить масштабы засух в Европе, которые были несколько сотен лет назад. Они руководствуются только косвенными данными, поэтому к таким заявлениям относиться надо скептически. Но засуха весьма суровая, раз столь сильно упал уровень многих европейских рек.

Если говорить с точки зрения метеорологии, то главная причина нынешней засухи — это блокирующий антициклон (сильный и практически неподвижный антициклон, который не пропускает влажные и прохладные воздушные массы с Атлантики на занимаемую им территорию и обеспечивает прозрачную для солнечных лучей атмосферу. — RT), который долгое время находился над Европой.

Такой антициклон летом всегда приводит к волнам жары. Июль в Европе был сухим и жарким, поэтому снизилась влажность почвы и, соответственно, в августе наступила засуха.

— Могут ли климатологи спрогнозировать аномальную жару? Связано ли это явление с глобальным потеплением?

— Возникновение циклона и волны жары связаны с динамикой атмосферы. И такие явления над Западной и Восточной Европой наблюдаются довольно часто. Нередко учёные спустя какое-то время после подобных аномалий говорят, что при помощи климатических моделей могли бы предсказать за месяц и более формирование таких антициклонов, жары и засухи. В этом направлении ведутся интенсивные исследования, но пока, к сожалению, успехи не так велики, как хотелось бы. Как мы видим, и обсуждаемый антициклон не был заранее спрогнозирован, а значит, и модели, и методы прогноза нуждаются в дальнейшем развитии.

Конечно, на жару влияет и глобальное потепление. Температуры растут по всей планете, включая Европу. За последние 50 лет общая температура летом в Европе повысилась на 1,5 — 2°C.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что из-за глобального потепления антициклонов летом может становиться всё больше, при этом они способствуют усилению жары. По оценкам климатологов, с каждым годом лето будет всё более жарким, совсем не таким, как 30 — 40 лет назад.

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— Почему в России, в отличие от Европы, в этом году засухи не наблюдается?

—Есть теория о том, что антициклоны представляют собой часть волны в атмосфере, стоящей на одном месте. При этом формируется и волна температуры с аномалиями разного знака вдоль широтного круга. Мы можем это увидеть, анализируя климат на всей территории России. В частности, в её европейской части сейчас жарко, а в Центральной Сибири, наоборот, холодно, в Восточной Сибири опять жарко и т.д.

Отмечу, что есть исследования, которые связывают жару в средних широтах с аномалиями в северных или южных широтах. Например, уже несколько лет в Северной Атлантике наблюдается большая зона пониженной температуры. Возможно, что это тоже могло внести свой вклад, но это пока лишь гипотезы, хоть и достаточно обоснованные теоретически.

— Как такие погодные явления влияют на климат всей планеты?

— Средний климат Земли складывается из климатов регионов, усреднённых по всей поверхности планеты. Таким образом, европейская засуха будет в какой-то мере уравновешена холодными аномалиями Центральной Сибири и Северной Америки и глобальный эффект будет не такой сильный. Однако, как я полагаю, эти аномалии будут хоть и небольшими, но положительными, с годами медленно, но верно формируя глобальное потепление с темпами около 0,1°С на 10 лет.

— Климатологи говорят, что главной причиной глобального потепления является деятельность человека. Что нужно сделать людям, чтобы не допустить роста температур?

— Не допустить глобального потепления можно только общими усилиями. Нужно сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, формирующихся главным образом при сжигании ископаемого топлива — угля, нефти, газа и т. д.

На это направлено Парижское соглашение, подписанное в 2015 году. Ожидается, что при снижении роста выбросов газов где-то к середине этого века замедлится и рост температуры.

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— По оценкам синоптиков, август 2022 года стал самым жарким и сухим в Москве за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1879 года. Можно ли назвать экстремальными температуры, фиксируемые в столице?

— Августовская жара в Москве, возможно, будет близка по среднемесячным значениям к аномалии 2010 года, которая в целом, однако, была гораздо более экстремальной. Тогда температуры в столице в июле достигали 40°C.

Сейчас больше нагоняется паники. Нельзя называть воздух раскалённым при 32°C. В Нью-Йорке, например, среднемесячные дневные температуры июля и августа достигают 30°C, и люди в таком климате хорошо себя чувствуют. Хотя июль в Москве был относительно жарким, на протяжении всего месяца выпадали осадки. Чего нельзя сказать об экстремальной жаре 2010 года, когда полтора месяца не было дождей.

При этом надо понимать, что одна волна жары отличается от другой. Например, на прошлой неделе тоже стоял антициклон, но воздух с юга в европейскую часть России не поступал. На солнце было жарко, но как только человек заходил в тень, ему становилось комфортно и прохладно. На этой неделе антициклон сместился, и к нам поступает горячий воздух из прикаспийских пустынь. Поэтому сухо и жарко, а тень не спасает. Если бы такая погода постояла бы еще две—три недели, то могла бы привести к развитию почвенной засухи.

— Как экстремальная жара влияет на здоровье человека?

— Если температура поднимается до 35 — 40°C, то такая жара опасна для человека. Обостряются все хронические заболевания, в частности, сердечно-сосудистые и лёгочные. При антициклонах накапливаются различные загрязнения в атмосфере, например, в мегаполисах это газы, выделяемые транспортом и предприятиями.

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— Как такие погодные явления отражаются на животном и растительном мире?

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— При экстремальных засухах происходит мор, когда вымирают целые популяции животных. К счастью для России, таких условий в этом году не возникло. Более того, июль 2022 года был достаточно влажным, и садоводы отмечают, что в этом году будет хороший урожай.

Беспокоиться о вымирании животных в Европе, по моему мнению, тоже не нужно. В 2003 году там была сильнейшая волна жары, но и тогда она не привела к радикальному изменению флоры и фауны.

— Вы уже говорили, что есть тенденция к повышению летних температур. К каким последствиям это может привести?

— О тенденции к росту температур и количеству волн жары свидетельствуют данные за последние десятилетия. Есть климатические модели, которые рассчитывают всевозможные сценарии будущих изменений климата при усилении парникового эффекта. И они показывают, что по всему земному шару будет расти количество волн жары и их интенсивность.

Среди негативных последствий этого могу выделить засухи, увеличение смертности, пожары, таяние ледников, а также проблемы в энергетике. Электростанции нуждаются в охлаждении теплоносителя, и с этим могут возникнуть трудности, если температура значительно вырастет. В результате резко снизится выработка энергии.