Климатолог Семёнов высказался о возможных последствиях глобального изменения климата

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, климатолог, научный руководитель Институт глобального климата и экологии, заслуженный деятель науки России, высказался о возможных последствиях глобального изменения климата.

«Если происходит потепление медленное, среднего значения (среднеянварских, среднефевральских), это постепенно приводит к тому, что температура становится мягче. Среднемесячная температура за десять лет будет увеличиваться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам климатолога, вместе с тем увеличивается и средний разброс температур, поэтому при повышении средней температуры могут участиться отклонения.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.