Климатолог Семёнов высказался о возможных последствиях глобального изменения климата
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«Если происходит потепление медленное, среднего значения (среднеянварских, среднефевральских), это постепенно приводит к тому, что температура становится мягче. Среднемесячная температура за десять лет будет увеличиваться», — заявил он в беседе с URA.RU.
По словам климатолога, вместе с тем увеличивается и средний разброс температур, поэтому при повышении средней температуры могут участиться отклонения.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.