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Метеоролог Локощенко заявил о пользе «островов тепла» для России

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Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко заявил о пользе «островов тепла» для России.
Метеоролог Локощенко заявил о пользе «островов тепла» для России
  • РИА Новости

Речь идёт о росте температуры в городах по сравнению с окружающей местностью.

«У нас очень холодная страна, с холодным климатом. Поэтому опасность, которую создают «острова тепла» в других странах, — опасность дополнительного теплового стресса в условиях аномальной жаркой погоды — для нас не слишком актуальна», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, для России «острова тепла», наоборот, могут быть благоприятным явлением.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.

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