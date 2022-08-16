Метеоролог Локощенко заявил о пользе «островов тепла» для России
- РИА Новости
Речь идёт о росте температуры в городах по сравнению с окружающей местностью.
«У нас очень холодная страна, с холодным климатом. Поэтому опасность, которую создают «острова тепла» в других странах, — опасность дополнительного теплового стресса в условиях аномальной жаркой погоды — для нас не слишком актуальна», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, для России «острова тепла», наоборот, могут быть благоприятным явлением.
Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.