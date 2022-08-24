«Настоящий религиозный геноцид»: как Варфоломеевская ночь изменила Францию и западный мир

450 лет назад во Франции началось массовое убийство местных протестантов-гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь. За сутки в Париже были убиты от 2 тыс. до 3 тыс. гугенотов и ещё от 10 тыс. до 30 тыс. — за несколько дней в других городах Франции. По словам историков, Варфоломеевская ночь была одним из наиболее масштабных единовременных убийств в истории Западной Европы. События 1572 года стали переломным моментом в религиозных войнах во Франции. Католики уничтожили элиту гугенотской армии и получили серьёзное военное преимущество. Однако, как отмечают эксперты, последующая эмиграция из Франции сотен тысяч гугенотов, среди которых были высокопрофессиональные ремесленники и успешные торговцы, нанесла болезненный удар по экономике страны. А жестокость, проявленную французскими католиками, негативно восприняли в других европейских государствах.

24 августа 1572 года в Париже началось массовое убийство местных протестантов-гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь. В дальнейшем погромы перебросились на другие города Франции. По словам историков, по всей стране были убиты тысячи гугенотов, сотни тысяч покинули страну. Эти события позволили католикам получить серьёзное преимущество в религиозных войнах, однако дискредитировали Францию на международной арене и стали сильным ударом по её экономике.

Религиозные войны во Франции

В XVI веке Европу охватила религиозная Реформация, родоначальником которой считается немецкий богослов Мартин Лютер. Он критиковал католическую практику отпущения грехов, говорил о спасении только верой и приоритете Священного писания. По словам историков, его учение быстро стало популярным в Европе, получив при этом социально-экономическую окраску. Реформацию поддерживали как стремившиеся к переменам в обществе представители буржуазии, так и многие дворяне.

«Малоземельные князья и нищие рыцари не могли себе позволить отдавать десятую часть своих доходов Риму», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН доктор исторических наук Андрей Богданов.

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Сторонников новых религиозных течений, возникавших в рамках Реформации, называли протестантами. Вслед за Германией идеи Реформации начали быстро распространяться во Франции, где одним из наиболее ярких их выразителей стал богослов Жан Кальвин. Французских протестантов называли гугенотами (согласно одной из версий, это название происходило от немецкого слова Eidgenossen, означающего соратника или союзника).

«К религиозному аспекту протестантизма во Франции добавились политические и экономические мотивы: борьба с усилением королевского централизма и планы части дворянства улучшить своё материальное положение за счёт секуляризации церковных земель», — рассказала в беседе с RT профессор РАНХиГС и МПГУ доктор исторических наук Наталия Таньшина.

По словам историков, первые открытые столкновения на религиозной почве начались во Франции в 1559 году. Внутриполитическая ситуация стала быстро накаляться. Она усугубилась тем, что в это время Франция вышла из продолжавшихся несколько десятилетий Итальянских войн, и в страну начали массово возвращаться люди, единственной профессией которых было военное дело.

В том же году король Франции Генрих II умер от раны, полученной на рыцарском турнире. Корона перешла к его сыну Франциску II, который вскоре попал под сильное влияние лотарингских герцогов из рода Гизов, являвшихся ярыми сторонниками консервативных католических взглядов.

Гугенотский крест

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По словам историков, в 1560 году представители гугенотской знати попытались захватить короля Франциска II, чтобы оградить его от влияния Гизов, но заговор был раскрыт. Лидеры партии гугенотов Антуан Наваррский и принц Конде избежали казни только благодаря заступничеству матери короля Екатерины Медичи.

5 декабря 1560 года Франциск II умер от гангрены, не оставив прямых наследников. Корона перешла к его младшему десятилетнему брату Карлу IX. Регентом при нём стала Екатерина Медичи. Она старалась предотвратить нарастание религиозного противостояния и в 1562 году издала Сен-Жерменский эдикт, официально дарующий гугенотам право на богослужение вне стен городов и в частных домах.

Семья Гизов не собиралась смиряться с укреплением положения гугенотов. Вскоре после издания Сен-Жерменского эдикта они устроили в Васси погром протестантов, жертвами которого стали около 60 человек. Это событие историки называют началом эпохи религиозных войн во Франции. За последующие восемь лет между католиками и гугенотами произошло три гражданских войны.

"Екатерина Медичи", портрет Франсуа Клуэ, XVI век

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«Активные сторонники партий католиков и гугенотов убивали друг друга, а также поддерживающее оппонентов мирное население с остервенением», — отметил Андрей Богданов.

По словам историков, гугеноты во Франции существенно уступали по численности католикам и не могли добиться уверенной победы на поле боя, однако их стойкость и решительность не давали католической партии завоевать решающее преимущество.

В 1570 году благодаря усилиям Екатерины Медичи был подписан Сен-Жерменский мир. Гугеноты получили право на богослужение в предместьях двух городов каждого губернаторства, возможность официально занимать государственные должности и контроль над несколькими крепостями. Один из лидеров гугенотов, адмирал Гаспар де Шатийон Колиньи, был призван ко двору.

«Представители католической партии были недовольны Сен-Жерменским миром. Гугеноты были чрезвычайно активны и убедительны. Религиозные свободы могли привести к потере католической церковью части паствы и территорий», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

«Всплеск религиозного экстремизма»

Чтобы снизить общественное напряжение, Екатерина Медичи решила выдать свою дочь, принцессу Маргариту, замуж за одного из лидеров партии гугенотов — Генриха Наваррского. Против этого союза выступили Папа Римский, мать жениха протестантка Жанна д’Альбре и радикальные сторонники обеих партий. Но свадьба всё же состоялась 18 августа 1572 года.

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На торжества, связанные с бракосочетанием Генриха и Маргариты, в Париж съехались активные представители партии гугенотов со всей Франции. Это вызывало сильное недовольство у столичных жителей, среди которых преобладали католики.

22 августа было совершено покушение на адмирала Колиньи. Он получил тяжёлое огнестрельное ранение. Стрелявший в него человек скрылся с места преступления. Однако через некоторое время выяснилось, что выстрел был из дома чиновника, связанного с Гизами. Лидеры гугенотов стали требовать у королевской власти установить и наказать заказчиков покушения.

Относительно того, что произошло дальше, у историков до сих пор нет единого мнения. По словам Наталии Таньшиной, существует три основные версии развития событий 23—24 августа 1572 года. Согласно одной из них, верховные власти Франции и Екатерина Медичи лично решили, что политика умиротворения гугенотов провалилась, и поэтому взяли курс на массовое уничтожение активных членов протестантской партии. Сторонники другой версии утверждают, что лидеры католической партии спровоцировали в Париже феодально-бюргерский мятеж и королевская власть просто не смогла пресечь вспышку насилия.

«Существует также «серединная» версия, согласно которой правительство решилось на операцию по устранению верховных вождей гугенотов, но эти действия вызвали в Париже всплеск религиозного экстремизма и неконтролируемо переросли в массовый погром», — подчеркнула Наталия Таньшина.

"Канун Варфоломеевской ночи", картина Карла Гуна, 1868 год

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В ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, отряд сторонников Гизов проник в покои раненого адмирала Колиньи и добил его. Параллельно представители католической партии стали врываться в дома к знатным протестантам. К побоищу вскоре массово присоединились парижане, убивавшие всех встречных гугенотов. По подсчётам историков, за сутки в Париже были убиты от 2 до 3 тыс. человек. Генрих Наваррский и его кузен принц Конде спаслись, но были вынуждены объявить о своём переходе в католичество.

Массовые погромы гугенотов перебросились на другие города Франции. Жертвами убийств, по разным оценкам, стали от 10 до 30 тыс. протестантов. Порядка 200 тыс. гугенотов бежали из страны.

"Сцена из Варфоломеевской ночи", картина Карла Гуна, 1870 год

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События Варфоломеевской ночи произвели сильное впечатление на представителей других государств, отметила Наталия Таньшина. Голоса в поддержку гугенотов раздавались в Англии, Дании, Швеции и протестантских княжествах Германии, а Гизы заключили союз с католической Испанией. Осудил массовые убийства и русский царь Иван Грозный.

«Осознание произошедшего привело к тому, что в Европе стали отходить от идеи навязывания единоверия силой и искать возможность сосуществования разных конфессий», — подчеркнула историк.

"Утро у ворот Лувра", картина Эдуарда Деба-Понсана, 1880 год

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По словам Виталия Захарова, уничтожив многих опытных военных из гугенотской партии, католики получили серьёзное преимущество в гражданском конфликте, но для Франции в целом ничего хорошего массовое убийство не принесло. Произошедшее стало жестоким ударом по экономике Франции, из которой бежали сотни тысяч трудоспособных людей, включая высокопрофессиональных ремесленников и успешных торговцев, отметил историк.