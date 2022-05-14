«Плацдарм для дальнейшего освоения»: как основание Джеймстауна положило начало британской колонизации Северной Америки

14 мая 1607 года более ста переселенцев из Великобритании достигли берегов Северной Америки. Там они основали поселение Джеймстаун. Это событие стало первой успешной попыткой британцев закрепиться в Новом свете. С Джеймстауна началось создание колонии Виргиния, в дальнейшем преобразованной в один из первых штатов США. По словам историков, всё это заложило основу для британской колонизации Северной Америки, охватившей в дальнейшем большую часть материка. Процесс сопровождался массовым вытеснением и уничтожением коренного населения континента — индейцев, напоминают эксперты.

14 мая 1607 года британские корабли «Сьюзан Констант», «Годспит» и «Дискавери» достигли побережья Северной Америки. Они переправили через океан 104 переселенца, которые по разным причинам покинули Великобританию, решив искать лучшей жизни в Новом свете. Колонисты основали поселение Джеймстаун, которое в дальнейшем стало центром колонии Виргиния.

Первый плацдарм

Основатели Джеймстауна были не первыми британцами, пожелавшими поселиться в Северной Америке. Их соотечественники уже пытались осесть в этих краях в 1584 и в 1587 годах. Однако первые поселенцы не смогли обеспечить себя необходимым для выживания провиантом, и их эвакуировал из Нового света мореплаватель Френсис Дрейк. Жители второй колонии, известной как Роанок, и вовсе бесследно исчезли, породив массу научных теорий и мистических догадок, по которым в ХХ веке было снято несколько фильмов ужасов.

После первых неудач власти Великобритании на время отказались от самостоятельных проектов основания колоний в Северной Америке, передав соответствующие права двум частным компаниям — Лондонской и Плимутской. В декабре 1606 года началась трансатлантическая экспедиция Лондонской компании под командованием капитана Кристофера Ньюпорта, завершившаяся основанием Джеймстауна.

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Поселенцы построили деревянный форт и стали обустраивать новое место жительства, но уже вскоре столкнулись с серьёзными трудностями, ощутив острую нехватку продовольствия. При этом многие из них сосредоточились на поисках золота, которого в этой части континента на самом деле не было.

Положение колонистов усугублялось тем, что Джеймстаун находился в болотистой местности. Массовая заболеваемость воспалением лёгких, малярией и дизентерией, а также постоянное недоедание привели к тому, что в первые годы существования поселения большая часть его жителей погибли. По свидетельствам археологов, голод в колонии приобрёл такие масштабы, что наблюдался даже каннибализм.

Впрочем, несмотря на все сложности, жители Джеймстауна смогли сохранить поселение. В 1607 году член управляющего колонией совета Джон Смит был захвачен местными индейцами. Поначалу его хотели убить, но за Смита заступилась дочь вождя Покахонтас. Этот эпизод лёг в основу неоднократно экранизировавшейся романтической истории.

Джеймстаун в XVII веке

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Уже вскоре после основания Джеймстауна Лондонская компания, которая так и не нашла золото в районе поселения, постепенно стала утрачивать к нему интерес. Выживание колонии оказалось под вопросом. Но в 1612 году фермер Джон Рольф скрестил местные сорта табака с привезёнными с Бермудских островов. Новый сорт пришёлся по вкусу ценителям, а кроме того прекрасно рос в окрестностях Джеймстауна. Как напомнил в разговоре с RT главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор МГЛУ Александр Петров, выращивание табака вскоре стало основой местной экономики.

«В отличие от предыдущих групп колонистов, жители Джеймстауна смогли всё-таки найти хозяйственную подпитку своего переселенческого проекта. Табак стал важным залогом дальнейшего развития Виргинии», — подчеркнул Александр Петров.

Для культивирования табака колонистам вскоре понадобились более обширные территории, и они начали отбирать землю у индейцев. В 1622 году произошёл первый масштабный вооружённый конфликт между индейцами поухатанами и британскими поселенцами. Колонисты понесли серьёзные потери, но изгнать их коренные американцы не смогли.

Нападение индейцев на Джеймстаун в 1622 году

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В 1699 году столицу Виргинии перенесли в Уильямсбург. Место табака в экономике региона, по словам Петрова, со временем занял хлопок. Джеймстаун постепенно пришёл в упадок и был оставлен жителями. Тем не менее, как отмечают историки, он сыграл огромную роль в мировой истории.

«Первое поселение рассматривалось как плацдарм для дальнейшего освоения всего континента. Оно стало опорным пунктом для завладения большей частью Северной Америки. На некоторое время североамериканские колонии стали для бедной природными ресурсами Великобритании важнейшим источником укрепления её экономической мощи», — рассказал в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Захват континента

В 1620 году в Северную Америку на корабле «Мэйфлауэр» отправилась новая группа поселенцев, которые впоследствии стали известны как пилигримы. В неё входили протестанты, основавшие в Новом свете колонию Плимут.

«Пуританская этика стала основой для политико-капиталистического развития будущей американской цивилизации», — говорит Петров.

В то время как Виргиния сделала ставку на аграрное развитие экономики и массовое использование труда завозимых из Африки рабов, жители Плимута и других колоний на северо-востоке территории современных Соединённых Штатов больше уделяли внимание промышленному производству.

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Со временем британские монархи начали «дарить» обширные земли на атлантическом побережье Северной Америки влиятельным аристократам. Таким образом формировались так называемые «собственнические колонии». Позже их жители добились от центральной власти разрешения на представительское правление. Уже в XVII веке большая часть восточного побережья современных Соединённых Штатов оказалась включена в состав различных британских владений.

Отношение колонистов к индейцам, по словам историков, поначалу было противоречивым. Когда переселенцам удавалось договориться с ними мирным путём о приобретении того или иного участка земли, коренных жителей Америки формально расценивали как представителей независимых наций. Но когда индейцы отказывались продавать свою землю или возмущались обманом во время сделок, в глазах британцев они сразу становились «дикарями», у которых не было никаких политических и имущественных прав. В результате серии войн индейские племена восточного побережья Северной Америки были частично уничтожены, остальные же — вытеснены вглубь континента.

По словам историка-американиста Алексея Стёпкина, в первые годы колонизации Северной Америки британцы старались избегать открытых конфликтов с местным населением, но потом экономическая выгода стала приоритетной.

«У индейцев был единственный важный для европейских поселенцев ресурс — земля. И ради того, чтобы завладеть им, коренное население начали изгонять всё дальше и дальше», — говорит Стёпкин.

К северу от британских владений, на территории современной Канады, свои колонии основывала Франция. Но в результате нескольких вооружённых конфликтов, произошедших в XVIII столетии, почти все французские колонии оказались захвачены Великобританией. При этом индейские племена, которые привлекали на свою сторону Лондон и Париж, понесли огромные потери, сражаясь за чужие интересы.

Война за независимость США

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Как отмечают эксперты, в XVIII веке официальный Лондон старался максимально нарастить доходы от своих североамериканских владений. Британские власти урезали полномочия органов местного самоуправления, параллельно накладывая на колонистов новые налоги и сборы.

В 1774 году представители североамериканских колоний собрали Первый Континентальный конгресс, на котором потребовали от британской короны снять ранее введённые торговые ограничения и перестать накладывать на жителей заморских владений налоги без их согласия. Однако официальный Лондон объявил колонистов мятежниками. Началась война, в ходе которой североамериканские колонии объявили о независимости и создании собственного государства — современных Соединённых Штатов. Территория Канады осталась под властью британской короны.

Охота индейцев на бизонов

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Североамериканским индейцам независимость США никаких преференций не дала. В 1823 году верховный суд США официально ввёл в действие так называемую Доктрину открытия, которая фактически существовала и ранее. Согласно ей, индейские народы были официально лишены статуса субъектов международного права и каких-либо суверенных прав, в том числе на владение землёй, на которой они проживали.

Реализуя Доктрину, власти США изгнали из восточных регионов США на неплодородные земли к западу от реки Миссисипи индейские народы, которые ранее вели там оседлый образ жизни. Во второй половине XIX века Вашингтон приступил к захвату территорий в центральной и западной части континента. По словам историков, индейцев при этом уничтожали как при помощи оружия, так и попросту лишая их средств к существованию. В частности, американские власти и бизнесмены нанимали охотников, которые тысячами убивали бизонов, служивших ранее главным источником пищи для индейцев Великих равнин.

Массовое убийство американскими войсками индейцев на речье Вундед-Ни в 1890 году

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События XVII—XIX веков в Северной Америке многие специалисты характеризуют как геноцид. При этом единой оценки демографических потерь индейского населения за этот период не существует. Однако, по мнению части историков, на момент прихода европейцев только на территории современных США проживали до 10 млн индейцев. К концу XIX века их оставалось всего порядка 250 тыс.