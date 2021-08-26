«Удар по рыцарству»: какую роль в мировой истории сыграла битва при Креси

675 лет назад произошло одно из важнейших сражений Столетней войны — битва при Креси. Английские войска разбили французскую армию, значительно превосходившую их в численности. По разным оценкам, потери французов составили от 10 тыс. до 20 тыс. человек, а англичан — не более 400 воинов. Специалисты часто называют битву при Креси переломным моментом в истории. Её итоги связывают с началом упадка европейского рыцарства и с ростом роли пехоты на полях сражений.

26 августа 1346 года французские войска потерпели сокрушительное поражение в битве при Креси — одном из важнейших сражений Столетней войны. Французы, основу армии которых составляла рыцарская конница, были разбиты англичанами, сделавшими ставку на использование пехоты и лучников. Историки часто называют сражение при Креси началом упадка европейского рыцарства.

Столетняя война

По словам специалистов, предпосылкой для начала Столетней войны послужила странная династическая коллизия. Английский король Эдуард III, как дальний потомок французских феодалов, имел владения на континенте и формально считался вассалом королей Франции. Однако при этом он был внуком французского короля Филиппа IV по материнской линии и после пресечения династии Капетингов имел право претендовать на трон. Но французская знать не пожелала видеть своим монархом англичанина и признала королём Филиппа VI Валуа, который попытался оказать на Эдуарда III политическое давление и решил изъять его наследственные владения во Франции. Оскорблённый Эдуард III в ответ заявил о своих претензиях на французский престол. Это и привело к началу Столетней войны.

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В 1340 году англичане одержали морскую победу при Слёйсе, а затем вторглись в северные регионы Франции. Война на суше велась с переменным успехом. Некоторое время ни одна из сторон не могла добиться решающего преимущества. Как отмечают историки, отсутствие крупных успехов и большие финансовые расходы на ведение войны вынудили англичан заключить временное перемирие. Но в 1346-м на севере Франции высадилась большая английская армия под командованием Эдуарда III.

«Войска, высадившиеся летом 1346 года в Нормандии, оказались крупнейшей английской армией, когда-либо десантировавшейся во Франции единовременно на протяжении всего Средневековья. Англичане показали отличную работу логистики: собрали большую армию, обеспечили её необходимым оружием, провиантом и лошадьми, сосредоточили в портах огромный флот и благополучно переправили армию на континент», — заявил в разговоре с RT сотрудник Северо-Кавказского федерального университета кандидат исторических наук Максим Нечитайлов.

Английская армия смогла подойти к Парижу и опустошить его окрестности, а затем двинулась к границам Фландрии, разграбив по пути Пикардию. По словам историков, спешное передвижение англичан могло быть воспринято французами как бегство и, вероятно, заставило французского короля перейти к более активным действиям.

Эпизод Столетней войны, миниатюра

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Битва при Креси

25 августа 1346 года войска Эдуарда III заняли позицию на возвышенности в районе посёлка Креси и стали ждать французов.

Единого мнения относительно численности французской и английской армий при Креси у историков нет. В некоторых источниках говорится, что количество воинов в обеих армиях было примерно одинаковым: 14—20 тыс. человек. Однако большинство экспертов всё же склоняются к тому, что французские войска были более многочисленными. Популярной оценкой численности англичан является 12—13 тыс. человек, а французов — 25—40 тыс. Упоминаемые в средневековых источниках данные о 80—100 тыс. французских воинов, по словам экспертов, выглядят недостоверно.

«На битву при Креси английский король Эдуард привёл войско нищих рыцарей и йоменов, которые воевали шестой год подряд и стали практически профессиональной армией. Отступать им было некуда. И у них возникло дружное желание наплевать на правила войны, следуя исключительно требованиям целесообразности», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН доктор исторических наук Андрей Богданов.

Эдуард III сформировал из своего войска три корпуса. О способах их построения историки спорят, но несколько фактов сомнений практически не вызывают. В частности, то, что большая часть английской конницы при Креси сражалась в пешем строю. Кроме того, Эдуард III построил свои войска на холме вдоль дороги таким образом, чтобы французы не могли атаковать их на широком фронте. Значительную часть английского войска составляли лучники, вооружённые длинными луками и способные вести значительно более быструю стрельбу, чем входившие в состав французского войска генуэзские наёмники-арбалетчики. Передовым отрядом английской армии командовал старший сын короля Эдуард, известный как Чёрный Принц.

«В английской армии король осуществлял единое командование. Отряды рыцарей подчинялись монарху, а не отдельным феодалам. Ещё до вторжения во Францию, в ходе войн с Шотландией и Ирландией, англичане отработали механизмы взаимодействия пехоты и конницы. Основу французской армии, напротив, составляли отдельные рыцарские отряды крупных феодалов, не знавшие единого командования, не умевшие сражаться в пешем строю, презиравшие пехоту и военную дисциплину. Боеспособность французского войска фактически определялась индивидуальными качествами отдельных рыцарей», — рассказала RT доцент МПГУ кандидат исторических наук Надежда Симонова.

Битва при Креси (гравюра XIX века)

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26 августа 1346 года Филипп VI решился атаковать англичан. Согласно некоторым версиям, пока французская армия ожидала его решения, прошла гроза. Земля стала мокрой, тетивы арбалетов отсырели, а к моменту начала атаки вышедшее из-за туч солнце стало слепить французских воинов. Однако король Франции своё решение не изменил.

Первыми в атаку он послал генуэзских арбалетчиков. Английские лучники осыпали их градом стрел. Кроме того, против французской наёмной пехоты была использована артиллерия. По словам историков, это было одним из первых случаев масштабного применения орудий в Европе. Боевая эффективность артиллерии того времени была невысока, но огонь и звук выстрелов произвели сильное впечатление на генуэзцев, обратившихся в бегство.

Тогда французский король бросил в атаку рыцарскую конницу. Она смела свою же отступающую пехоту и попыталась прорвать строй англичан, однако потерпела неудачу.

Доспехи плохо защищали рыцарей от мощных английских луков, кроме того, отличной мишенью оказались кони французской кавалерии. Специалисты отмечают, что только рыцарей в битве при Креси погибло от 1 тыс. до 1,5 тыс. Не пережили сражения многие аристократы, включая брата Филиппа VI и короля Богемии.

Общие же потери французской армии оцениваются в различных источниках от 10 тыс. до 20 тыс. человек. Англичане при этом потеряли, по разным данным, от 90 до 400 воинов.

«При Креси англичане продемонстрировали тактическое взаимодействие латников и лучников, сидящих за повозками на удачно выбранной оборонительной позиции. Но одной тактики было недостаточно, решающими факторами были боевой дух и руководство. Так что успех на поле боя при Креси принесли сочетание боевого опыта, дисциплины, командной работы и умелого руководства», — заявил Максим Нечитайлов.

По его мнению, с точки зрения тактики в битве при Креси принципиальных нововведений было немного, однако англичане успешно закрепили выработанные на протяжении предыдущих десятилетий военные достижения. При этом авторитет Англии резко возрос, а Франция потерпела моральное поражение. Гибель на поле боя многих высокопоставленных союзников разрушила ряд созданных дипломатических альянсов.

Поражение при Креси, по словам Нечитайлова, стало ударом не только по репутации французского рыцарства, но и по легитимности династии Валуа. Многими современниками сражение было расценено, как «Божий суд». На фоне больших потерь и попыток найти виновного в поражении во Франции начался тяжёлый политический и экономический кризис. Несколько последующих десятилетий военно-политическое положение Франции было крайне сложным. Восстановить суверенитет практически над всей своей территорией она смогла только в середине XV века.

Схема битвы при Креси

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Андрей Богданов полагает, что сражение при Креси продемонстрировало фундаментальные изменения в сознании английских воинов. Сосредоточившись на ведении боя, они не отвлекались на захват пленных, за которых в Средние века платили выкуп, и просто добивали раненых.

«Французы не могли отказаться от своих представлений о рыцарстве: это означало бы отказ от всей системы феодальных отношений и её идейной основы, воспевающей героя-рыцаря и вассала, богоданного своему сюзерену. В Англии же закрепилась идея массированного применения аморальности, признанной целесообразной. С битвы при Креси это стало фундаментом всей английской политики», — подчеркнул эксперт.

По словам доцента РАНХиГС кандидата исторических наук Игоря Игнатченко, битву при Креси часто называют началом конца эпохи рыцарства, потому что это сражение наглядно показало, что тяжеловооружённая конница не является непобедимой силой.

«Это поражение стало одним из наиболее одиозных во французской истории и во многом считается символом позора для Франции. Битва показала, что дорогостоящее французское рыцарство может быть заменено более дешёвой пехотой. Хотя полностью эпоха рыцарства завершилась позднее, события XIV века (включая битву при Креси) нанесли серьёзный удар по рыцарству как сословию феодального общества», — подытожил Игнатченко.