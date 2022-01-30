«Спусковой крючок кризиса»: как британские десантники расстреляли ирландскую демонстрацию

50 лет назад в североирландском городе Дерри британские десантники расстреляли демонстрацию местных католиков, выступавших против нарушения их гражданских прав. По словам историков, эта трагедия, которая впоследствии стала известна как «Кровавое воскресенье», послужила спусковым крючком активной фазы социально-политического кризиса в Северной Ирландии и на долгие годы сделала невозможным мирное урегулирование конфликта. Как отмечают эксперты, некоторые детали трагических событий в Дерри не выяснены до сих пор.

30 января 1972 года в североирландском городе Дерри британские военные расстреляли участников демонстрации местных католиков, выступавших за соблюдение своих гражданских прав. В результате погибли 13 и получили ранения различной степени тяжести 14 человек, которые, как показало расследование, не представляли для солдат никакой угрозы. Из-за трагедии в Дерри Великобритания на долгие годы лишилась возможности мирного урегулирования североирландского кризиса.

Причины конфликта

По словам историков, предпосылки этих событий, которые впоследствии получили неофициальное название «Кровавое воскресенье», формировались столетиями — по мере оккупации британцами ирландских земель.

Как рассказал в интервью RT заведующий кафедрой истории зарубежных стран и востоковедения ВГУ профессор Александр Мирошников, в XVII веке Ирландия была полностью покорена лидером британских пуритан Оливером Кромвелем, её земли массово раздавались колонистам, а в северной части острова складывалось протестантское большинство в противовес католикам, преобладавшим среди населения.

Также по теме «Восемь столетий притеснений»: как Ирландия боролась за независимость от Великобритании 70 лет назад Ирландия вышла из состава Британского Содружества и окончательно обрела независимость. Англо-нормандские войска впервые...

На подконтрольных британцам территориях католики были лишены политических и многих гражданских прав, подвергались жестоким репрессиям. Между протестантами и католиками часто происходили кровавые столкновения.

В XIX веке в Ирландии резко активизировалось национально-освободительное движение. Его активисты требовали предоставить Ирландии самоуправление, однако Лондон на серьёзные уступки идти не собирался. Бескомпромиссная политика британских властей привела в 1919 году к началу Ирландской национально-освободительной революции и гражданской войны. Два года спустя был подписан Англо-ирландский договор, согласно которому остров разделился на Ирландское свободное государство (Эйре) и Северную Ирландию, оставшуюся в составе Великобритании, что негативно восприняли ирландцы-католики. В то же время протестанты-юнионисты настаивали на сохранении автономии в составе Соединённого Королевства. Причём избирательная система Северной Ирландии была построена таким образом, чтобы обеспечить преобладание делегатов от протестантов в органах местного самоуправления. Католики же в регионе подвергались дискриминации.

«Католическое население было сильно ущемлено в своих правах. Его представителей неохотно брали на работу, они не могли занять высокие должности в администрации, среди местных католиков был очень высок процент безработных», — рассказал Александр Мирошников.

Резня в Дроэде при завоевании Ирландии Кромвелем

Gettyimages.ru

© Archive Photos

Как отметил в беседе с RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк, постепенно республиканские и проирландские настроения католического населения региона усиливались. На фоне массовых политических протестов, охвативших в конце 1960-х годов большую часть Европы, ситуация начала накаляться и в Северной Ирландии. Католические активисты создали Ассоциацию гражданских прав Северной Ирландии (NICRA). Активизировалась деятельность таких радикальных группировок, как Ольстерские добровольческие силы и Ирландская республиканская армия (ИРА).

По словам экспертов, у католиков были объективные причины для возмущения, так как их уровень жизни был ощутимо ниже, чем у североирландских протестантов, однако Лондон вместо того, чтобы решить эту проблему, взял курс на силовое подавление недовольства. В 1969 году Великобритания ввела в регион регулярную армию, но это не привело к стабилизации обстановки.

Ирландская война за независимость. Британские войска

Gettyimages.ru

© Universal History Archive

«Обе стороны конфликта негативно реагировали на любые предложения по его разрешению — во многом из-за насторожённости и склонности искать подводные камни», — отметила в разговоре с RT старший преподаватель ВГУ, кандидат исторических наук Ирина Шишкина.

«Кровавое воскресенье»

Как отмечают историки, единая картина событий «Кровавого воскресенья» отсутствует до сих пор. Различные стороны конфликта противоречиво описывают произошедшее.

Также по теме «Инструмент распространения американского господства»: как США стремятся сохранить и расширить НАТО 70 лет назад была учреждена Организация Североатлантического договора, широко известная как Североатлантический альянс, или НАТО —...

30 января 1972 года Ассоциация гражданских прав Северной Ирландии призвала своих сторонников в городе Дерри выйти на мирную демонстрацию против бессрочного внесудебного задержания лиц, подозреваемых в принадлежности к боевым организациям. Причём в различных источниках правовой статус этой акции также оценивается довольно противоречиво. Одни характеризуют её как «неразрешённую», другие — как законную, участники которой, впрочем, попытались отойти от изначально намеченного маршрута. К мероприятию, по разным данным, присоединились от 5 до 20 тыс. человек.

Во время шествия протестующие подошли к одному из британских блокпостов, охраняемых вооружёнными десантниками. Дальнейшие события в исторической литературе описываются неоднозначно. По одним данным, молодые католики-активисты стали бросать в солдат камни и с их стороны даже раздался выстрел. Тогда как согласно другим источникам, военные неадекватно отреагировали на приближение демонстрантов. По словам Александра Мирошникова, десантники распылили слезоточивый газ и открыли по участникам акции огонь — сначала резиновыми, а затем и боевыми пулями. В результате стрельбы 13 демонстрантов были убиты на месте, а 14 — получили ранения разной степени тяжести (один из них позже скончался).

«Многие очевидцы утверждали, что огонь боевыми патронами британские парашютисты открыли без предупредительных выстрелов в воздух. Причём они стреляли даже в спину разбегавшимся людям. Думаю, британские власти попросту отдали военным приказ подавить сопротивление любой ценой», — говорит Александр Мирошников.

Массовое убийство демонстрантов возмутило население Северной Ирландии. Реакцию же официального Лондона на произошедшее эксперты называют странной.

Баррикада, выставленная британскими военными, на улице Дерри, Северная Ирландия, 30 января 1972 года

Gettyimages.ru

© William L. Rukeyser

«Британские власти оценили произошедшее как меры, объективно необходимые для подавления бунта. Солдаты были признаны невиновными», — напоминает Мирошников.

По словам Руслана Костюка, события 30 января 1972 года стали точкой отсчёта для новых операций Ирландской республиканской армии и увеличили поддержку ИРА среди населения региона.

Уже 22 февраля 1972 года произошёл теракт в Олдершоте, в графстве Гэмпшир. Его целью была штаб-квартира парашютного полка, бойцы которого устроили расстрел в Дерри. Однако в результате взрыва погибли семеро мирных жителей, один из которых был католическим священником.

«Кровавое воскресенье» превратилось в спусковой крючок кризиса, который затем не могли урегулировать долгие годы. Эти события можно оценить как пик конфликта в Северной Ирландии», — подчеркнул Александр Мирошников.

Похороны жертв «Кровавого воскресенья»

Gettyimages.ru

© Bettmann

По словам Руслана Костюка, урегулирование конфликта началось только в 1990-х годах. В 1998 году стартовало повторное расследование событий «Кровавого воскресенья».

В отчёте, опубликованном британскими властями в 2010 году, признавалось, что никто из пострадавших не представлял угрозы для военных и не делал ничего такого, что могло бы оправдать стрельбу. При этом британские военные открыли огонь без предупреждения.

«Противоречия, возникавшие в ходе расследования, и его непрозрачность превратились в большую политическую проблему. Насколько мне известно, в полной мере процесс расследования событий «Кровавого воскресенья» не завершён до сих пор», — подытожила Ирина Шишкина.