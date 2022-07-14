«Исправить сложившийся дисбаланс»: российский специалист — о перспективах развития отечественного промышленного дизайна

Импортозамещение в сфере промышленного дизайна — это долгий процесс. Об этом в интервью RT заявил промышленный дизайнер, директор центра дизайна и инноваций «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков. Он отметил, что России на данный момент сложно конкурировать с другими странами в области промышленного дизайна. Однако введённые западные санкции могут стимулировать развитие этой сферы и подтолкнуть отечественных специалистов к разработке собственного продукта. Пирожков также рассказал, в каких отраслях отечественной промышленности востребован такой дизайн. Отдельное внимание он уделил промышленному дизайну автомобилей и рассказал о перспективах развития этой отрасли.

— Что такое промышленный дизайн и насколько он востребован сегодня в России и в мире? Какие основные тренды в этой области вы могли бы выделить?

— Промышленный дизайн — это процесс проектирования, создания эстетичного внешнего вида массово производимого продукта. Промышленный дизайн очень востребован в мире.

Обычно промышленный дизайн представлен в B2C-сегменте (коммерческие взаимоотношения между организацией и частными лицами. — RT). Однако в России эта область была всегда частью сегмента B2G (отношения между бизнесом и государством. — RT). Рядовому потребителю важно, как выглядит тот или иной бытовой предмет или электронная техника. Государству же нужно, чтобы техника была дешевле и дольше работала, поэтому промышленный дизайн в нашей стране не был востребован таким заказчиком. Владельцы частных компаний-производителей, которые вкладываются в промышленный дизайн продукта, получают большую прибыль, чем те, кто не уделяет внимания этому фактору.

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Частные компании-производители в России, возможно, в состоянии конкурировать с иностранными, но государственные пока не могут из-за нежелания вкладывать средства в развитие продукта и его глобальную конкурентоспособность.

Сегодня основные мировые тренды в промышленном дизайне — это проекты, созданные из экологичных материалов высокого качества и с лаконичными формами.

— В каких отраслях российской промышленности используется такой дизайн? Как развивается эта сфера деятельности с учётом введённых ранее санкций?

— Российский промышленный дизайн востребован в судостроении, автомобилестроении, в медицинской и бытовой технике и т. д. Компания «ГАЗ» серьёзно вложилась в дизайн своих изделий, начиная от «Уралов» и заканчивая «Газелями». Например, дизайнеры разрабатывают унифицированные лобовые стёкла и форму дверей для разных автомобилей. Достаточно плотно промышленные дизайнеры сотрудничают с компаниями — производителями железнодорожного транспорта. Так, «Трансмашхолдинг» уделяет внимание изменению дизайна линейки подвижного состава.

Пассажирский электропоезд постоянного тока ЭГ2ТВ «Иволга»

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По моему мнению, из-за введённых санкций ситуация для отечественных промышленных дизайнеров изменилась в лучшую сторону. Теперь зарубежной продукции на российском рынке будет меньше. Надеюсь, что будет развиваться собственное производство товаров, которые в будущем заменят иностранные аналоги. Для такой продукции нужен будет и качественный отечественный дизайн. Ведь человек привык к хорошему продукту. Но чтобы исправить сложившийся дисбаланс в дизайне отечественной и зарубежной продукции, нужно время.

— Сегодня многие зарубежные автомобильные компании либо ушли с российского рынка, либо передали свои активы российским представителям. Как на уход иностранных компаний отреагировали отечественные специалисты в области промышленного дизайна автомобилей? Как, по вашему мнению, будет проходить процесс импортозамещения в области автодизайна?

— Все дизайнеры по-разному отнеслись к уходу автомобильных промышленных гигантов. Многие сейчас работают за рубежом, поэтому для них это не проблема. Те, кто работает в России, постараются сотрудничать с российскими производителями или перейдут в другие компании.

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Что касается импортозамещения, то это долгий процесс.

К сожалению, даже нашумевший «Москвич», скорее всего, пока будет производиться из китайского машинокомплекта. Свою оригинальную модель создать достаточно сложно, для этого нужно развивать собственный инжиниринг, технологии и развитую систему качественных поставщиков. А это время и мощные инвестиции. Государству нужно будет плотно заниматься этим вопросом и активно финансировать отечественные проекты, если Россия хочет стать конкурентной в легковом автомобилестроении. В коммерческом и грузовом транспорте у нас более-менее порядок благодаря компаниям «ГАЗ» и «КамАЗ».

— А как обстоит ситуация с иностранными дизайнерами автомобилей на российском рынке?

— Иностранные дизайнеры ушли. До недавнего времени руководителем по дизайну Lada был англичанин Стив Маттин. Под его руководством российской командой был создан абсолютно новый дизайн линейки Lada Vesta, X-Ray и «Нивы» следующего поколения.

Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Пока мы не можем заменить иностранных специалистов. К тому же очень многие российские дизайнеры уехали работать за границу в крупные компании. Этот тренд, как ни странно, продолжается. Люди уезжают в Японию, Германию, Италию, Францию, Америку, Китай и т. д. В России такие специалисты пока не востребованы.

Думаю, что как иностранные специалисты, так и высококонкурентные российские вернутся, когда будет возобновлено финансирование отечественных проектов.

— Каких наиболее известных российских промышленных дизайнеров вы могли бы назвать?

— Сергей Смирнов, у которого есть одноимённая студия «Смирнов Дизайн». Он занимается промышленным дизайном медицинского и спортивного оборудования, электроники и роботов. Интересная студия промышленного дизайна СКБ МАМИ под руководством Сергея Алышева. Стоит отметить Артемия Лебедева, студия которого разрабатывает проекты в разных сферах. Руководителем промышленного направления там является Тимур Бурбаев. Наш центр дизайна и инноваций «Кинетика» на базе НИТУ «МИСиС» занимается созданием новых промышленных объектов высокой сложности в разных отраслях. Преимущественно это транспорт.

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— Российские дизайнеры широко использовали иностранные технологии и материалы. Можем ли мы их заменить своими или будем закупать у дружественных стран?

— Эта отрасль глубоко интегрирована в глобальную архитектуру экономики. Мы должны конкурировать с лучшими. Прототип нужно хорошо презентовать. От этого зависит будущее всего проекта. Поэтому дизайнерам нужны лучшие материалы, большая часть которых поставлялась из западных стран. Сейчас поставки этих материалов ограничены, но я надеюсь, что нам помогут представители дружественных стран. Уверен, что будут активно развиваться отечественные производители материалов, но на это нужно время и мощные ресурсы.

Однако все российские дизайнеры на своих компьютерах используют западное программное обеспечение. Аналогов ему практически нет, в том числе у дружественных стран, поэтому нужно будет что-то придумывать. Думаю, мы сможем решить эту проблему.

— Сколько времени уходит на разработку дизайна нового автомобиля?

— Чтобы разработать новую платформу автомобиля, требуется несколько лет и около $2 млрд. На Западе раньше на это уходило 6—8 лет. Сейчас процесс сократился до 1,5—2 лет благодаря развитию новых технологий. В России чуть дольше, но не радикально.

Могу отметить, что сейчас российские машины могут конкурировать по внешнему виду и по качеству с иностранными аналогами. Например, если вы увидите в потоке Lada Vesta, то она практически ничем не будет отличаться от машин Hyundai или KIA.

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— Много ли в России специалистов по промышленному дизайну? Где их готовят и куда трудоустраивают? Какими основными знаниями и навыками должны обладать такие специалисты?

— Промышленный дизайнер — это смесь художника, инженера, проектанта, производственника и технолога. Он должен обладать неограниченным багажом знаний и умений. Например, специалист по транспортному дизайну должен уметь качественно проектировать приборы, стекло, мебель, эргономику, цвета и материалы в автомобиле.

И это далеко не всё. Сюда входят и маркетинг, и форсайты (технология и формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов будущего, а также, определив желаемый, согласовать действия в его контексте. — RT) и фокус-группы потенциальных покупателей. Всё нужно сложить в единый пазл желанного продукта на десятилетия вперёд.

В России около 80 факультетов, которые готовят промышленных дизайнеров. Оттуда в среднем выпускаются по 200—300 человек в год. Основные учебные учреждения, где качественно и конкурентно обучают промышленному дизайну: Московская художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова; Московский автомеханический институт МАМИ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет в Екатеринбурге; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица и несколько других достойных школ.

Многие ребята учатся в иностранных школах и вузах. Выпускники и тех, и других могут работать как в лучших российских компаниях, так и в зарубежных.