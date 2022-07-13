Автоэксперт Субботин рассказал, как выбрать машину для большой семьи

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как выбрать машину для большой семьи.
Автоэксперт Субботин рассказал, как выбрать машину для большой семьи
  • РИА Новости

«Семейный автомобиль — это однозначно вэн. Как правило, в семье двое или больше детей, поэтому всевозможные спортивные машины, купе, мини-кроссоверы просто не годятся — туда никого не посадишь. Два детских сиденья поставил — и всё, родственников уже не посадишь», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, самый доступный на отечественном рынке вэн — это Lada Largus.

«Это тот же Renault Logan, но в кузове универсал. Дальше, если деньги позволяют, можно подбирать кроссовер. Это автомобили типа универсалов, хоть и не вэн, но для этого подходит», — отметил Субботин.

Как считает эксперт, для семьи подойдут такие модели, как Opel Zafira Tourer, Volkswagen Caravelle Multivan, Hyundai Starex.

«Сюда же можно отнести Peugeot Traveler и такой же Citroen», — заключил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor объяснил, почему машины белого, чёрного и серого цветов угоняют чаще всего.

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