Доцент Щербаченко прокомментировал динамику спроса на автомобили в России

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Доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко прокомментировал динамику спроса на автомобили.
Доцент Щербаченко прокомментировал динамику спроса на автомобили в России
  • РИА Новости

«В России есть спрос на китайский и корейский автопром. Люди постепенно возвращаются в автосалоны. Возможно, это происходит под влиянием снижения ключевой ставки ЦБ России, окончания срока вкладов под 20% и тренда на ежемесячное снижение ставок по вкладам в банках», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, многие отечественные дилеры переориентируются на поставки из Китая.

Как отметил Щербаченко, некоторые дилеры начинают продажи подержанных машин той же линейки, чтобы салон не простаивал.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

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