Доцент Щербаченко прокомментировал динамику спроса на автомобили в России
- РИА Новости
«В России есть спрос на китайский и корейский автопром. Люди постепенно возвращаются в автосалоны. Возможно, это происходит под влиянием снижения ключевой ставки ЦБ России, окончания срока вкладов под 20% и тренда на ежемесячное снижение ставок по вкладам в банках», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, многие отечественные дилеры переориентируются на поставки из Китая.
Как отметил Щербаченко, некоторые дилеры начинают продажи подержанных машин той же линейки, чтобы салон не простаивал.
Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.