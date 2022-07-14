В Минпромторге анонсировали начало производства электромобилей Evolute в сентябре

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В сентябре на заводе «Моторинвест» в Липецке стартует производство электромобилей Evolute, в этом же месяце они поступят в продажу, заявили в Минпромторге России.
В Минпромторге анонсировали начало производства электромобилей Evolute в сентябре
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«Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на все электрокары этой марки можно будет оформить льготный кредит со скидкой 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Еvolute также будет участвовать в программе льготного автолизинга.

Ранее в России зафиксировали рост продаж новых электромобилей.

По данным экспертов, 46,5% электрокаров приходится на марку Tesla. Около четверти рынка занимают Audi и Porsche.

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