В Минпромторге анонсировали начало производства электромобилей Evolute в сентябре
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«Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на все электрокары этой марки можно будет оформить льготный кредит со скидкой 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.
Еvolute также будет участвовать в программе льготного автолизинга.
Ранее в России зафиксировали рост продаж новых электромобилей.
По данным экспертов, 46,5% электрокаров приходится на марку Tesla. Около четверти рынка занимают Audi и Porsche.